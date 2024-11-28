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RTÜK'ün Verdiği Cezalara Özge Özpirinçci'den Tepki: "Birçok Şey Sansürlü En Büyük Sıkıntımız Bu"

RTÜK'ün Verdiği Cezalara Özge Özpirinçci'den Tepki: "Birçok Şey Sansürlü En Büyük Sıkıntımız Bu"

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.11.2024 - 12:16

RTÜK'ün dört diziye yayın durdurma cezası ülke gündemine oturdu. Oyuncuların tepki gösterdiği karar sonrası Magazin Burada ekibi konuyu Özge Özpirinçci'ye de sordu. Cezalarla ilgili açıklama yapan Pirinçci, sansür üzerinden konuya yorum getirdi. 'Birçok şey aslında sansürlü' diyen ünlü oyuncu, 'En büyük sıkıntımız bu' dedi.

Özge Özpirinçci'nin açıklamasının tamamını içeriğimizde bulabilirsiniz...

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RTÜK'ün 27 Kasım tarihli toplantısından Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine yayın durdurma cezası kararı çıkmıştı.

RTÜK'ün 27 Kasım tarihli toplantısından Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine yayın durdurma cezası kararı çıkmıştı.

Gelen bu karar ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Gelen bu karar ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Başta Şevket Çoruh olmak üzere pek çok oyuncu karara tepki göstermişti.

Başta Şevket Çoruh olmak üzere pek çok oyuncu karara tepki göstermişti.

Magazin Burada ekibi, Sandık Kokusu'nda Karsu karakterine hayat veren Özge Özpirinçci'ye de konuyla ilgili yorumunu sordu.

Magazin Burada ekibi, Sandık Kokusu'nda Karsu karakterine hayat veren Özge Özpirinçci'ye de konuyla ilgili yorumunu sordu.

Ünlü oyuncu RTÜK cezalarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Ünlü oyuncu RTÜK cezalarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

'Televizyon ekranında birçok şey aslında sansürlü. Zaten en başında en büyük sıkıntımız bu, şarap kadehimiz blurlanıyor, öpüşme sahnelerimiz kesiliyor fakat bir diziye baktığınız zaman kadına şiddet almış başını gidiyor. Bunun sadece tek bir kurum tarafından değil belki çok daha geniş bir perspektiften analiz edilmesi lazım'

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O açıklamayı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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