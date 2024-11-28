RTÜK'ün Verdiği Cezalara Özge Özpirinçci'den Tepki: "Birçok Şey Sansürlü En Büyük Sıkıntımız Bu"

'Televizyon ekranında birçok şey aslında sansürlü. Zaten en başında en büyük sıkıntımız bu, şarap kadehimiz blurlanıyor, öpüşme sahnelerimiz kesiliyor fakat bir diziye baktığınız zaman kadına şiddet almış başını gidiyor. Bunun sadece tek bir kurum tarafından değil belki çok daha geniş bir perspektiften analiz edilmesi lazım'