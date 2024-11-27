Bir Dans Daha Geldi: Leyla'da Esip Gürleyen Gonca Vuslateri'nin "İyi ki Sen" Dansı Çok Beğenildi!

Gonca Vuslateri ülkenin en beğenilen kadın oyuncularından biri hiç şüphesiz. Son dönemde rol aldığı Leyla dizisiyle de çıtayı arşa taşıdı desek yanılmayız. Son birkaç haftadır da viral olan danslarıyla konuşulmayı başarıyor güzel oyuncu. Bu defa da TikTok'ta sık sık paylaşılan 'İyi ki Sen' şarkısıyla yaptığı dansla sosyal medyanın gündemine oturdu. O muhteşem dansa birlikte bakalım!