Bir Dans Daha Geldi: Leyla'da Esip Gürleyen Gonca Vuslateri'nin "İyi ki Sen" Dansı Çok Beğenildi!
Bir Dans Daha Geldi: Leyla'da Esip Gürleyen Gonca Vuslateri'nin "İyi ki Sen" Dansı Çok Beğenildi!
Gonca Vuslateri ülkenin en beğenilen kadın oyuncularından biri hiç şüphesiz. Son dönemde rol aldığı Leyla dizisiyle de çıtayı arşa taşıdı desek yanılmayız. Son birkaç haftadır da viral olan danslarıyla konuşulmayı başarıyor güzel oyuncu. Bu defa da TikTok'ta sık sık paylaşılan 'İyi ki Sen' şarkısıyla yaptığı dansla sosyal medyanın gündemine oturdu. O muhteşem dansa birlikte bakalım!
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Sezonun en güçlü yapımlarından biri olan Leyla, usta oyunculuklarla yoluna reytinglerini artırarak devam ediyor.
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Dizinin en beğenilen karakterlerinden biri Nur... Kötü bir karakter olmasına rağmen Gonca Vuslateri'nin oyunculuğuyla muhteşem bir yer edindi hayatımızda.
Son haftalarda yaptığı danslarla viral olmayı başaran Gonca Vuslateri, oyunculuk konusunda çıtayı arşa taşıdı.
Ve ünlü oyuncudan ortalığı kırıp geçiren, sosyal medyanın gündemine oturan yepyeni bir dans şovu geldi!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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