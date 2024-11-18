Leyla Dizisindeki "Para Bizde" Performansıyla İkonikleşen Gonca Vuslateri'den İkinci Dans Geldi!
Leyla Dizisindeki "Para Bizde" Performansıyla İkonikleşen Gonca Vuslateri'den İkinci Dans Geldi!
NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni sezonun en çok izlenen yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Dizinin konusu büyük ilgi çekerken, oyunculuklar da her hafta sosyal medyanın gündemini oluşturmaya devam ediyor. Özellikle de Gonca Vuslateri'nin... Önceki haftaki dans performansıyla adeta bir ikona dönüşen Gonca Vuslateri, Oscar'lık oyunculuk sergilediğine dair övgüler almıştı. Ünlü oyuncudan dizide ikinci dans performansının geleceği duyuruldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... çarşamba günleri reytinglerde zirveyi zorlamaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide 7'den 70'e her oyuncu adeta oyunculuk resitali izletiyor.
Kendini oyunculuk konusunda daha önce çoktan kanıtlamış olsa da, Gonca Vuslateri de Nur karakteriyle kariyerinde ayrı bir sayfa açtı.
Tek başına "Para Bizde" şarkısıyla yaptığı dans bile olay olan Vuslateri, bu dansla sosyal medyayı adeta yıkmış ve dansıyla bir fenomene dönüşmüştü.
Bu dansa doyamayanlar için müjde niteliğinde bir haber verelim öyleyse: Nur yeni dansıyla yine ortalığı yakıp kavuracak! Bu dansı da ilk performansta olduğu kadar beğendiniz mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın