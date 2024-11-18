Leyla Dizisindeki "Para Bizde" Performansıyla İkonikleşen Gonca Vuslateri'den İkinci Dans Geldi!

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni sezonun en çok izlenen yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Dizinin konusu büyük ilgi çekerken, oyunculuklar da her hafta sosyal medyanın gündemini oluşturmaya devam ediyor. Özellikle de Gonca Vuslateri'nin... Önceki haftaki dans performansıyla adeta bir ikona dönüşen Gonca Vuslateri, Oscar'lık oyunculuk sergilediğine dair övgüler almıştı. Ünlü oyuncudan dizide ikinci dans performansının geleceği duyuruldu!