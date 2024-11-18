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Favori Görüldüğü MasterChef'ten Hiç Beklemediği Anda Elenen Ezgi Veda Paylaşımıyla Kafa Karıştırdı!

Favori Görüldüğü MasterChef'ten Hiç Beklemediği Anda Elenen Ezgi Veda Paylaşımıyla Kafa Karıştırdı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.11.2024 - 18:22

MasterChef'in güçlü isimlerinden biri olan ve sezonun ilk kaşığını alan isim Ezgi olmuştu. Her hafta kendini geliştiren Ezgi, diğer yarışmacılara sorulan ilk 5 sorusunda birinci ya da ikinci sırada yer almıştı. Ancak 17 Kasım'da yapılan eleme gecesinde hiç beklenmedik bir şekilde elendi. Elemesinde dikkat çeken şeylerden biri de Ezgi'nin sakin ve rahat tavırları oldu. Çok üzülmesi ve aşırı tepki vermesi beklenen yarışmacı, elemenin ardından imalı bir paylaşım yaptı.

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MasterChef Türkiye'de dün akşam yapılan elemenin ardından final için mücadele eden 11 isim kaldı.

MasterChef Türkiye'de dün akşam yapılan elemenin ardından final için mücadele eden 11 isim kaldı.

Ancak dün akşamki eleme oyununu diğerlerinden ayıran şey yarışmanın favori kabul edilen isminin elenmesi oldu.

Ancak dün akşamki eleme oyununu diğerlerinden ayıran şey yarışmanın favori kabul edilen isminin elenmesi oldu.

Detaylar:

Eleme sırasında dikkat çeken şeylerden biri, bu kadar favori gösterilmesine rağmen Ezgi'nin neredeyse hiç üzülmemiş gibi görünmesi olmuştu.

Eleme sırasında dikkat çeken şeylerden biri, bu kadar favori gösterilmesine rağmen Ezgi'nin neredeyse hiç üzülmemiş gibi görünmesi olmuştu.

Bu sadece izlerken sezdiğimiz ama doğru olmayan bir durum mu diye düşünürken Ezgi'den eleme sonrası paylaşım geldi.

Bu sadece izlerken sezdiğimiz ama doğru olmayan bir durum mu diye düşünürken Ezgi'den eleme sonrası paylaşım geldi.

Ezgi'nin yaptığı paylaşımda da yukarıda bahsettiğimiz durumun doğruluğuna dair ifadeler yer alıyordu. Yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

Ezgi'nin yaptığı paylaşımda da yukarıda bahsettiğimiz durumun doğruluğuna dair ifadeler yer alıyordu. Yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

'Ve son yemek… Acısıyla tatlısıyla diye klasik bir giriş yapmak isterdim ama bilen bilir klişeleri değil şaşırtmaları severiz 😎 Favori derler hoopp eleniriz. Hayat bu dinamikleriyle güzel ve yaşanılır değil mi? Nasıl başladıysam öyle bitirdim gibi geliyor. Bazen de vedalar yeteri kadar tatsız olmaz işte. Sanırım dün biraz öyle hissettirdim herkese. Hayallerim hedefler haline dönüştü. Daha çok çalışma vakti. Çok kısa bir zamanda yeniden ait olduğum yere döneceğim elbette. Uçuk kaçık fikirlerime yapıcı eleştirileriyle destek olan ve kendimi keşfetmemi sağlayan @chefmehmetyalcinkaya @danilozanna @somersivrioglu ve elbette kocaman Masterchef ailesine sonsuz teşekkürler. Yolumuz uzun. Umarım benimle yürümeye devam edersiniz. Şaşırtmalara devam😎🤘🏻'

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