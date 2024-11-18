Favori Görüldüğü MasterChef'ten Hiç Beklemediği Anda Elenen Ezgi Veda Paylaşımıyla Kafa Karıştırdı!
Favori Görüldüğü MasterChef'ten Hiç Beklemediği Anda Elenen Ezgi Veda Paylaşımıyla Kafa Karıştırdı!
MasterChef'in güçlü isimlerinden biri olan ve sezonun ilk kaşığını alan isim Ezgi olmuştu. Her hafta kendini geliştiren Ezgi, diğer yarışmacılara sorulan ilk 5 sorusunda birinci ya da ikinci sırada yer almıştı. Ancak 17 Kasım'da yapılan eleme gecesinde hiç beklenmedik bir şekilde elendi. Elemesinde dikkat çeken şeylerden biri de Ezgi'nin sakin ve rahat tavırları oldu. Çok üzülmesi ve aşırı tepki vermesi beklenen yarışmacı, elemenin ardından imalı bir paylaşım yaptı.
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MasterChef Türkiye'de dün akşam yapılan elemenin ardından final için mücadele eden 11 isim kaldı.
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Ancak dün akşamki eleme oyununu diğerlerinden ayıran şey yarışmanın favori kabul edilen isminin elenmesi oldu.
Eleme sırasında dikkat çeken şeylerden biri, bu kadar favori gösterilmesine rağmen Ezgi'nin neredeyse hiç üzülmemiş gibi görünmesi olmuştu.
Bu sadece izlerken sezdiğimiz ama doğru olmayan bir durum mu diye düşünürken Ezgi'den eleme sonrası paylaşım geldi.
Ezgi'nin yaptığı paylaşımda da yukarıda bahsettiğimiz durumun doğruluğuna dair ifadeler yer alıyordu. Yaptığı paylaşım ise şu şekilde:
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