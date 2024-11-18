Favori Görüldüğü MasterChef'ten Hiç Beklemediği Anda Elenen Ezgi Veda Paylaşımıyla Kafa Karıştırdı!

'Ve son yemek… Acısıyla tatlısıyla diye klasik bir giriş yapmak isterdim ama bilen bilir klişeleri değil şaşırtmaları severiz 😎 Favori derler hoopp eleniriz. Hayat bu dinamikleriyle güzel ve yaşanılır değil mi? Nasıl başladıysam öyle bitirdim gibi geliyor. Bazen de vedalar yeteri kadar tatsız olmaz işte. Sanırım dün biraz öyle hissettirdim herkese. Hayallerim hedefler haline dönüştü. Daha çok çalışma vakti. Çok kısa bir zamanda yeniden ait olduğum yere döneceğim elbette. Uçuk kaçık fikirlerime yapıcı eleştirileriyle destek olan ve kendimi keşfetmemi sağlayan @chefmehmetyalcinkaya @danilozanna @somersivrioglu ve elbette kocaman Masterchef ailesine sonsuz teşekkürler. Yolumuz uzun. Umarım benimle yürümeye devam edersiniz. Şaşırtmalara devam😎🤘🏻'