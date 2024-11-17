Şampiyonluk Favorisiydi! MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?

MasterChef Türkiye'de büyük final için heyecanlı bir süreç başladı. 12 yarışmacının kaldığı yarışmada bu hafta gerçekleşen elemenin ardından 11 kişiyle final için mücadele sürecek. Zaman gittikçe daraldıkça yarışmacılar arasındaki heyecan ve stres de artıyor. Bu da favori yarışmacıların daha fazla zorlanmasına yol açıyor. Eleme yarışına da yansıyan bu kıyasıya mücadelede hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şampiyonluk favorisi yarışmaya veda etti.

MasterChef'te bu hafta kim elendi?