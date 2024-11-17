Şampiyonluk Favorisiydi! MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?
Şampiyonluk Favorisiydi! MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de büyük final için heyecanlı bir süreç başladı. 12 yarışmacının kaldığı yarışmada bu hafta gerçekleşen elemenin ardından 11 kişiyle final için mücadele sürecek. Zaman gittikçe daraldıkça yarışmacılar arasındaki heyecan ve stres de artıyor. Bu da favori yarışmacıların daha fazla zorlanmasına yol açıyor. Eleme yarışına da yansıyan bu kıyasıya mücadelede hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şampiyonluk favorisi yarışmaya veda etti.
MasterChef'te bu hafta kim elendi?
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MasterChef'te haftanın kaptanları Semih ve Erim oldu.
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Haftanın takımları ise aşağıdaki gibi şekillendi:
Haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Ezgi oldu.
İkinci dokunulmazlığı da Kırmızı takımın kazanmasıyla birlikte bu kez eleme adayı Muratcan oldu.
Son olarak 3. dokunulmazlığı da Kırmızı takım kazanarak büyük bir başarı gösterdi ve bu kez eleme adayı Eda oldu.
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Ancak bireysel dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kaybetti ve haftanın son eleme adayı Alper oldu.
MasterChef'te bu hafta elenen isim pek çok kişinin şampiyonluk adayı olan Ezgi oldu.
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