Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Cihangir'i Canlandıran Tolga Sarıtaş'ın Şaşırtan Tuncel Kurtiz İtirafı!

Tarih dizisi denince ilk akla gelenlerden biri olan Muhteşem Yüzyıl, Şampiyonlar Ligi'ni andıran kadrosuyla efsaneleşmişti. Hala bu kadar ünlü oyuncunun nasıl bir araya geldiğine dair şaşkınlık içindeyiz. Dizide rol alan ve Şehzade Cihangir'i canlandıran Tolga Sarıtaş, dizinin bitmesinin üstünden geçen yılların ardından İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Ünlü oyuncu diziyle ilgili sorulara da yanıt verdi. Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'le anısı ise herkesi duygulandırdı.