Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Cihangir'i Canlandıran Tolga Sarıtaş'ın Şaşırtan Tuncel Kurtiz İtirafı!
Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Cihangir'i Canlandıran Tolga Sarıtaş'ın Şaşırtan Tuncel Kurtiz İtirafı!
Tarih dizisi denince ilk akla gelenlerden biri olan Muhteşem Yüzyıl, Şampiyonlar Ligi'ni andıran kadrosuyla efsaneleşmişti. Hala bu kadar ünlü oyuncunun nasıl bir araya geldiğine dair şaşkınlık içindeyiz. Dizide rol alan ve Şehzade Cihangir'i canlandıran Tolga Sarıtaş, dizinin bitmesinin üstünden geçen yılların ardından İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Ünlü oyuncu diziyle ilgili sorulara da yanıt verdi. Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'le anısı ise herkesi duygulandırdı.
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"Tarih dizisi denince de sen" diyebileceğimiz Muhteşem Yüzyıl, gelmiş geçmiş en çok izlenen tarih dizilerinden biri olma özelliğini koruyor.
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Tarih uyarlaması olmasının yanı sıra, oyuncu kadrosu ve ekip içindeki uyum diziyi bambaşka bir noktaya taşımıştı.
Kimi zaman dizilerde birbirinden ünlü oyuncular yer alsa da reytinglerde beklenen ilgiyi göremiyor ve kısa sürede final yapmak zorunda kalıyorlar. Ancak Muhteşem Yüzyıl'da durum böyle olmamıştı.
Dizinin kadrosunda yer alan ve diziyle adeta devleşen isimlerden biri de Tolga Sarıtaş olmuştu.
Sarıtaş dizide Şehzade Cihangir'e hayat vermişti. Bu rolü "manifestleyip" sonra da alan Sarıtaş, kambur bir görünüme sahip olduğu bu rolün üstesinden başarıyla gelmişti.
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İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü oyuncu, diziyle ilgili sorulara da yanıt verdi. "İlk pişmeye başladığım set" dediği Muhteşem Yüzyıl'da katıldığı ilk haftada Tuncel Kurtiz'le ilgili anısını anlattı.
Kurtiz'in genç oyuncuya destek verdiği anların anısını buradan dinleyebilirsiniz:
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