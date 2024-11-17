Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. 😂
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3. Somer Şef ve efsane kombinlerine bir yenisi daha eklendi.
4. Icardi ve Wanda olayını çözse çözse Müge Anlı çözer!
5. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih yakınlaşması😂
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6. 😂
7. 😂
10. 😂
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11. Şerbo Görkem'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
12. 😂
13. Tarihe kazınacak benzetme!
14. 😂
15. Hepimiz sevdiğimiz diziye şu kadar takığız!
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17. Fatih pastası gerçek değil ve sana bir şey yapamaz!
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