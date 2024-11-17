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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.11.2024 - 17:31

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. 😂

1. 😂
twitter.com

2. 😂

3. Somer Şef ve efsane kombinlerine bir yenisi daha eklendi.

3. Somer Şef ve efsane kombinlerine bir yenisi daha eklendi.
twitter.com

4. Icardi ve Wanda olayını çözse çözse Müge Anlı çözer!

4. Icardi ve Wanda olayını çözse çözse Müge Anlı çözer!
twitter.com

5. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih yakınlaşması😂

5. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih yakınlaşması😂
twitter.com
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6. 😂

6. 😂
twitter.com

7. 😂

7. 😂
twitter.com

8. 😂

9. 😂

10. 😂

10. 😂
twitter.com
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11. Şerbo Görkem'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

11. Şerbo Görkem'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
twitter.com

12. 😂

12. 😂
twitter.com

13. Tarihe kazınacak benzetme!

13. Tarihe kazınacak benzetme!
twitter.com

14. 😂

14. 😂
twitter.com

15. Hepimiz sevdiğimiz diziye şu kadar takığız!

15. Hepimiz sevdiğimiz diziye şu kadar takığız!
twitter.com
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16. 😂

17. Fatih pastası gerçek değil ve sana bir şey yapamaz!

17. Fatih pastası gerçek değil ve sana bir şey yapamaz!
twitter.com

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