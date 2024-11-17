MasterChef'te Son Olarak 'Karnıyarık Giyerek' Çıtayı Arşa Çıkaran Somer Şef'in Göz Kanatan Kombinleri

MasterChef Türkiye'de yemeklerden daha çok konuşulan bir şey varsa o da Somer Şef'in kombinleri oluyor. MasterChef jürisinin sevilen şefi Somer Sivrioğlu, kendine has tarzı ile ekranda dikkat çekiyor. Yaptığı kombinlerin çok konuşulduğu Somer Şef, son olarak üstüne karnıyarık giymişti. Şimdiye dek yaptığı kombinlere bakarsak bu hiçbir şey! İşte Somer Şef'in şimdiye kadar giydiği en acayip kıyafetler...