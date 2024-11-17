MasterChef'te Son Olarak 'Karnıyarık Giyerek' Çıtayı Arşa Çıkaran Somer Şef'in Göz Kanatan Kombinleri
MasterChef'te Son Olarak 'Karnıyarık Giyerek' Çıtayı Arşa Çıkaran Somer Şef'in Göz Kanatan Kombinleri
MasterChef Türkiye'de yemeklerden daha çok konuşulan bir şey varsa o da Somer Şef'in kombinleri oluyor. MasterChef jürisinin sevilen şefi Somer Sivrioğlu, kendine has tarzı ile ekranda dikkat çekiyor. Yaptığı kombinlerin çok konuşulduğu Somer Şef, son olarak üstüne karnıyarık giymişti. Şimdiye dek yaptığı kombinlere bakarsak bu hiçbir şey! İşte Somer Şef'in şimdiye kadar giydiği en acayip kıyafetler...
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TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in en çok konuşulanlarından biri Şef Somer Sivrioğlu'nun kombinleri. Dün akşam üstüne karnıyarık giyen şefimizin "Bu ne ki?" dedirtecek kombinlerine gelin bir bakalım...
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Hatırlarsanız MasterChef'in ilk zamanları Somer Şef tesettür modasına uyum sağlamış, diye goygoy malzemesi olmuştu.
Bu bir süre daha böyle devam etti...
Bir bölümde de üstüne eski moda perde giymişti.
Yetmemiş, yakasına kapı kilidi takmıştı. Edep sen ne güzel şeysin!
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Bir ara da yayına pijama ile çıkmıştı. Şef biz evde bu kadar şık değiliz!
Somer Sivrioğlu, verdiği bir röportajda 'Bence 'Kilolu insan şık giyinemez.' diye bir şey yok, bu düşünce çok yanlış.' demişti.
Özgün imajını ortaya koyduğu dikkat çeken kıyafetleriyle bizce haklı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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