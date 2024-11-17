Güldür Güldür'de Para Karşılığı Türk Vatandaşlığı Satılmasına Sert Eleştiri: "Bu Vatan Bir Günde Kurulmadı!"

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Programda yer alan skeçler kahkahaya boğarken bir yandan da gündem eleştirisinde bulunuyor. Güldür Güldür Show'un 16 Kasım'da yayınlanan bölümünde de yine ülke gündeminde yer alan bir konuya eleştiri getirildi. Yabancı uyruklu vatandaşların para ile Türk vatandaşı olabilmesinin eleştirildiği skeç alkış topladı.

Bakalım siz de bu skeci beğenecek misiniz?