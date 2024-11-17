Güldür Güldür'de Para Karşılığı Türk Vatandaşlığı Satılmasına Sert Eleştiri: "Bu Vatan Bir Günde Kurulmadı!"
Güldür Güldür'de Para Karşılığı Türk Vatandaşlığı Satılmasına Sert Eleştiri: "Bu Vatan Bir Günde Kurulmadı!"
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Programda yer alan skeçler kahkahaya boğarken bir yandan da gündem eleştirisinde bulunuyor. Güldür Güldür Show'un 16 Kasım'da yayınlanan bölümünde de yine ülke gündeminde yer alan bir konuya eleştiri getirildi. Yabancı uyruklu vatandaşların para ile Türk vatandaşı olabilmesinin eleştirildiği skeç alkış topladı.
Bakalım siz de bu skeci beğenecek misiniz?
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Televizyon ekranlarının sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, izleyicileri kahkahaya boğmaya devam ediyor.
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Programın en sevilen yanlarından biri de, programda yer alan skeçlerin günlük yaşamda karşımıza çıkan konularla ilgili olması.
Hatta bununla da sınırlı kalmıyor ve programda sık sık gündemi eleştiren konulara yer veriliyor.
Dün akşam yayınlanan bölümde de yine ilgi çeken bir konuya yer verildi. Yabancı uyrukluların kişilerin para karşılığı Türk vatandaşlığına sahip olabilmesinin eleştirildiği skeçte "Bu vatan bir günde kurulmadı" denmesi izleyiciden büyük alkış aldı.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyal medyadan sahneye yorum yağdı!
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