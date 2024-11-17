RTÜK Başkanı'ndan Gündüz Kuşağı Programlarına Son İkaz: "Toptan Yok Ederiz!"
RTÜK Başkanı'ndan Gündüz Kuşağı Programlarına Son İkaz: "Toptan Yok Ederiz!"
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ma...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, mercek altına aldıkları gündüz kuşağı programları ile ilgili uyarıda bulundu. Türkiye Gazetesi'nde aktarılan habere göre, Şahin gündüz kuşağında yayın yapan yayıncıları 'son kez uyardı.' Meclis konuşmasında konu ile ilgili sert konuşan Şahin, bundan sonrası için kararlı olduklarını dile getirdi. 'Gerekirse toptan yok ederiz.' diye de programların yayından kaldırılabileceğini vurguladı.
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarına yönelik daha önce uyarılarda bulunmuştu. Ancak, bu kurallara uyulmaması durumunda, programların "ortadan kaldırılması" gerektiği konusunda yeni bir açıklama yaptı.
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan bir haberde, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Meclis'te yaptığı bir bilgilendirme toplantısında, bu tür programlara yönelik 2021 yılından bu yana toplamda 26,998 şikayet alındığını belirtti.
Şahin, toplam şikayetlerin yüzde 13,4'ünün bu programlardan kaynaklandığını belirterek, "Bu durum, en çok kazanç sağlayan programların aynı zamanda en çok şikayet alanlar olduğunu gösteriyor" dedi.
"Biz yöneticiler ile toplantılar yaptık. Ama iki üç ay yapıyorlar, uyarılarımıza dikkat ediyorlar, sonra diyorlar ki: ‘Reytinglerimiz düştü, izlenmiyoruz, tekrar buraya döneceğiz." diyen Şahin, yayından kaldırılma ihtimali üzerinde de durdu.
"Bu demek değildir ki izlenilmek için her şeyi yapalım. Biz ilke kararlarını yayınladık. Bu ilke kararlarına güveniyoruz. Bu saatten sonra yapılacak olan bu tür ihlaller olayı farklı bir tarafa götürür. Bundan sonraki süreç artık son noktadır." diyen Şahin,👇🏻
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