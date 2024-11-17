Okan Bayülgen'in Kriz Yönetimi Dersi Verdiği Olay: Canlı Yayında Soyunarak Eylem Yapmak İsteyen Kadın!

Bir dönem Okan Bayülgen'in ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı programlarla ekrana kilitlenişimizi hatırlarsınız. Cuma ve cumartesi akşamları yaptıkları reality şovlarla kahkahaya boğulur ve ünlü konuklarla neşemize neşe katardık. Ancak programlar canlı olduğu için bazen hiç de beklenmedik olaylar yaşanabiliyordu. Okan Bayülgen'in Dada programında soyunarak eylem yapmak isteyen gibi örneğin!

Bu olayda Okan Bayülgen'in sakin tavrıyla krizi yönetmesi takdir toplamıştı. Neler yaşanmıştı, buyurun birlikte hatırlayalım!