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Okan Bayülgen'in Kriz Yönetimi Dersi Verdiği Olay: Canlı Yayında Soyunarak Eylem Yapmak İsteyen Kadın!

Okan Bayülgen'in Kriz Yönetimi Dersi Verdiği Olay: Canlı Yayında Soyunarak Eylem Yapmak İsteyen Kadın!

Okan Bayülgen
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.11.2024 - 22:09

Bir dönem Okan Bayülgen'in ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı programlarla ekrana kilitlenişimizi hatırlarsınız. Cuma ve cumartesi akşamları yaptıkları reality şovlarla kahkahaya boğulur ve ünlü konuklarla neşemize neşe katardık. Ancak programlar canlı olduğu için bazen hiç de beklenmedik olaylar yaşanabiliyordu. Okan Bayülgen'in Dada programında soyunarak eylem yapmak isteyen gibi örneğin!

Bu olayda Okan Bayülgen'in sakin tavrıyla krizi yönetmesi takdir toplamıştı. Neler yaşanmıştı, buyurun birlikte hatırlayalım!

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Çok değil birkaç yıl öncesine kadar hem Beyazıt Öztürk'ün hem de Okan Bayülgen'in 'reality show'larıyla kahkahaya boğuluyorduk.

Çok değil birkaç yıl öncesine kadar hem Beyazıt Öztürk'ün hem de Okan Bayülgen'in 'reality show'larıyla kahkahaya boğuluyorduk.

Tüm bu programlar uzuuuun yıllar sürmüş ve her ne kadar hala talep edilse de özellikle canlı yayında yaşanan kazalar sebebiyle sona erdiklerinden, yeniden başlamaları hep meçhul olarak kalmıştı.

Tüm bu programlar uzuuuun yıllar sürmüş ve her ne kadar hala talep edilse de özellikle canlı yayında yaşanan kazalar sebebiyle sona erdiklerinden, yeniden başlamaları hep meçhul olarak kalmıştı.

Beyaz Show'un da ekranlara dönmesinin gündeme geldiği bu günlerde, Okan Bayülgen TV100 ekranlarında Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü adlı programını yapıyor yapmasına ama eskilerin yeri bir başkaydı elbette.

Beyaz Show'un da ekranlara dönmesinin gündeme geldiği bu günlerde, Okan Bayülgen TV100 ekranlarında Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü adlı programını yapıyor yapmasına ama eskilerin yeri bir başkaydı elbette.

Şimdi sizlerle bir miktar geçmişe gidecek ve Okan Bayülgen'in Dada adlı programında adeta kriz yönetimi dersi verdiği anlara doğru yol alacağız.

Şimdi sizlerle bir miktar geçmişe gidecek ve Okan Bayülgen'in Dada adlı programında adeta kriz yönetimi dersi verdiği anlara doğru yol alacağız.

Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına giren bu olayda, bir kadın izleyici yayın sırasında aniden soyunarak eylem yapmak istemişti.

Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına giren bu olayda, bir kadın izleyici yayın sırasında aniden soyunarak eylem yapmak istemişti.
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Kadın izleyiciyi gördüğü an önünü kapatan Okan Bayülgen, "Konuşabilirsin ama soyunamazsın" demiş, izleyicinin giyinmesini sağlayarak karşısına almış ve onu dinlemişti.

Kadın izleyiciyi gördüğü an önünü kapatan Okan Bayülgen, "Konuşabilirsin ama soyunamazsın" demiş, izleyicinin giyinmesini sağlayarak karşısına almış ve onu dinlemişti.

"Ben AKP vekillerine teşekkür etmek istiyorum" diyen kadın izleyiciyle konuşan Bayülgen, yayının kesinlikle durdurulmamasını isteyerek izleyiciye de söz hakkı vermişti.

"Ben AKP vekillerine teşekkür etmek istiyorum" diyen kadın izleyiciyle konuşan Bayülgen, yayının kesinlikle durdurulmamasını isteyerek izleyiciye de söz hakkı vermişti.

Bayülgen'in kriz yönetimindeki ustalığına dair o anları buradan izleyebilirsiniz:

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