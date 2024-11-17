Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca Senaryoyu Suçlayan Kaan Taşaner'e Rol Arkadaşı Şebnem Dönmez'den İnce Mesaj!

Kızılcık Şerbeti üç sezondur ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Her ne kadar izleyici sık sık dizideki olaylara kızsa da reyting rekorları kırmasını da sağladı. Dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in macerası kısa sürmüş ve izleyici tarafından sevilmemelerinin de etkisiyle diziden ayrılacakları açıklanmıştı. Bunun için senaryoyu suçlayan ve diziye katıldığı için pişman olduğunu dile getiren Kaan Taşaner'e rol arkadaşı Şebnem Dönmez'den ince mesajlı bir cevap geldi.

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