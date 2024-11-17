Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca Senaryoyu Suçlayan Kaan Taşaner'e Rol Arkadaşı Şebnem Dönmez'den İnce Mesaj!
Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca Senaryoyu Suçlayan Kaan Taşaner'e Rol Arkadaşı Şebnem Dönmez'den İnce Mesaj!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DCczSGtNM...
Kızılcık Şerbeti üç sezondur ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Her ne kadar izleyici sık sık dizideki olaylara kızsa da reyting rekorları kırmasını da sağladı. Dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in macerası kısa sürmüş ve izleyici tarafından sevilmemelerinin de etkisiyle diziden ayrılacakları açıklanmıştı. Bunun için senaryoyu suçlayan ve diziye katıldığı için pişman olduğunu dile getiren Kaan Taşaner'e rol arkadaşı Şebnem Dönmez'den ince mesajlı bir cevap geldi.
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Televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.
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Israrla toksik bir ilişkiyi desteklediğimiz dizide Fatih ve Doğa'nın yeniden bir araya gelmesini diler olmuştuk.
Diziye bu sezon dahil olan Heves ve Giray karakteri de büyük oranda bu sebeple izleyici tarafından sevilmedi ve aynı zamanda aralarındaki yasak aşk tepki çekti.
Kısa bir süre sonra da ikilinin diziden ayrılacağı açıklanmıştı hatırlarsanız... Bunun ardından Kaan Taşaner, diziye katılmasıyla ilgili pişmanlığını dile getirmiş ve dizide tutunamamalarının sebebini senaryoya başlamıştı.
Magazinn.com'a konuşan rol arkadaşı Şebnem Dönmez, rol arkadaşına mesaj içeren bir cevap verdi. Diziden ayrılıklarını izleyicinin karakterleri sevmemesine bağlayan Dönmez'in sözleri, Taşaner'e yanıt olarak değerlendirildi.
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