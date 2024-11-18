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Bahar Setinde Ağlama Krizleri: Demet Evgar'ın Tükenmişlik Sendromuna Yakalandığı İddia Edildi!

Bahar Setinde Ağlama Krizleri: Demet Evgar'ın Tükenmişlik Sendromuna Yakalandığı İddia Edildi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.11.2024 - 13:11

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar da tükenmişliğe yakalandı iddiası gündeme yerleşti. Daha önce Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu açıklaması dikkat çekmişti. Hatta oyuncunun bu nedenle Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddia edilmişti. Bu kez gözler Demet Evgar'a çevrildi. Takvim'in haberine göre, Evgar'ın dizi setinde 'Çok yoruldum.' diyerek ağlama krizlerine girdiği iddia edildi.

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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Daha önce Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ile gündeme gelen "tükenmişlik sendromu" Demet Evgar'ı da yakaladı iddiası gündeme yerleşti.

Daha önce Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ile gündeme gelen "tükenmişlik sendromu" Demet Evgar'ı da yakaladı iddiası gündeme yerleşti.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, ünlüler arasında yaygınlaşan psikolojik rahatsızlığa Demet Evgar da yakalandı.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, ünlüler arasında yaygınlaşan psikolojik rahatsızlığa Demet Evgar da yakalandı.

Müjde Uzman setlerde yorulduğunu belirtmişti hatta diziden ayrılmasının sebebi de bu duruma bağlanmıştı.

Müjde Uzman setlerde yorulduğunu belirtmişti hatta diziden ayrılmasının sebebi de bu duruma bağlanmıştı.

Demet Evgar'ın da benzer şekilde sette ağlama krizlerine girdiği ve çok yoruldum, diye isyan ettiği iddia edildi.

Demet Evgar'ın da benzer şekilde sette ağlama krizlerine girdiği ve çok yoruldum, diye isyan ettiği iddia edildi.

Ayrıca Takvim haberinde bu iddiaları Evgar'ın yakın çevresinin de doğruladığını belirtti.

Ayrıca Takvim haberinde bu iddiaları Evgar'ın yakın çevresinin de doğruladığını belirtti.

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