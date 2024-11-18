Bahar Setinde Ağlama Krizleri: Demet Evgar'ın Tükenmişlik Sendromuna Yakalandığı İddia Edildi!

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar da tükenmişliğe yakalandı iddiası gündeme yerleşti. Daha önce Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu açıklaması dikkat çekmişti. Hatta oyuncunun bu nedenle Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddia edilmişti. Bu kez gözler Demet Evgar'a çevrildi. Takvim'in haberine göre, Evgar'ın dizi setinde 'Çok yoruldum.' diyerek ağlama krizlerine girdiği iddia edildi.