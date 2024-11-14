Arka Sıradakiler'in Oyuncusu Yıllar Sonra Ekrana Dönüyor: Müjde Uzman'la Oynayacak!

Arka Sıradakiler'deki Oktay karakteriyle tanınan Bülent Çetinarslan, ekranlara geri dönüyor! Ünlü oyuncu, bu kez NOW TV’nin yeni dizisinde izleyiciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çetinarslan’ın performansı ve yeni rolü şimdiden merak konusu oldu. Hayranları, başarılı oyuncunun ekrana taşıyacağı yeni karakteri sabırsızlıkla bekliyor. Bülent Çetinarslan’ın dönüşü ve yeni dizisi hakkında ilk bilgiler içeriğimizde!