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Arka Sıradakiler'in Oyuncusu Yıllar Sonra Ekrana Dönüyor: Müjde Uzman'la Oynayacak!

Arka Sıradakiler'in Oyuncusu Yıllar Sonra Ekrana Dönüyor: Müjde Uzman'la Oynayacak!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.11.2024 - 23:13

Arka Sıradakiler'deki Oktay karakteriyle tanınan Bülent Çetinarslan, ekranlara geri dönüyor! Ünlü oyuncu, bu kez NOW TV’nin yeni dizisinde izleyiciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çetinarslan’ın performansı ve yeni rolü şimdiden merak konusu oldu. Hayranları, başarılı oyuncunun ekrana taşıyacağı yeni karakteri sabırsızlıkla bekliyor. Bülent Çetinarslan’ın dönüşü ve yeni dizisi hakkında ilk bilgiler içeriğimizde!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Bir döneme damga vuran "Arka Sıradakiler" dizisi, 2007-2012 yılları arasında ekranda yer alsa da etkisi yıllarca devam etti.

Bir döneme damga vuran "Arka Sıradakiler" dizisi, 2007-2012 yılları arasında ekranda yer alsa da etkisi yıllarca devam etti.

Dizinin unutulmaz karakteri Oktay’ı canlandıran Bülent Çetinarslan, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.

Dizinin unutulmaz karakteri Oktay’ı canlandıran Bülent Çetinarslan, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çetinarslan, NOW TV'nin yeni dizisi "Aşk, Evlilik, Boşanma"da izleyicilerle buluşacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çetinarslan, NOW TV'nin yeni dizisi "Aşk, Evlilik, Boşanma"da izleyicilerle buluşacak.

Dizide Bennu Yıldırımlar, Müjde Uzman ve Melisa Şenolsun ile aynı projede yer alacak olan Çetinarslan, Faruk karakterini canlandıracak.

Dizide Bennu Yıldırımlar, Müjde Uzman ve Melisa Şenolsun ile aynı projede yer alacak olan Çetinarslan, Faruk karakterini canlandıracak.

Başarılı oyuncu, Müjde Uzman’ın canlandırdığı Gaye’nin geçmişine dair sahnelerde babası olarak ekrana gelecek.

Başarılı oyuncu, Müjde Uzman’ın canlandırdığı Gaye’nin geçmişine dair sahnelerde babası olarak ekrana gelecek.

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