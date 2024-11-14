Yaprak Dökümü'nde Leyla'yı Gökçe Bahadır Oynamasaydı En İyi Kim Oynardı?

Yıllar geçse de Yaprak Dökümü hala sevenlerinin dilinde. Dizi tarihinin en çok sevilen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde Leyla karakteri sosyal medyanın gündeminde. Birçok Yaprak Dökümü seyircisi Gökçe Bahadır'ın Leyla'yı en iyi oynayabilecek oyuncu olduğunu düşünüyor. Gelin, sizinle bir anket yapalım! Eğer Leyla'yı Gökçe Bahadır oynamasaydı, kim en iyi Leyla olurdu? Oylayalım!