Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Gençliğini Canlandıran Duru Çelikçi Gerçek Hayattaki Haliyle Mest Etti!
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Gençliğini Canlandıran Duru Çelikçi Gerçek Hayattaki Haliyle Mest Etti!
Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yılanlıkta Ferhunde'yle yarışabilecek Görkem, bu sezon da formunu koruyor ve kötülükte sınır tanımıyor. Kayınvalidesi Pembe'ye attığı iftiranın ardından Pembe'nin evden ayrılmasına sebep olan Görkem sayesinde biz de geçmişi izlemeye başlamıştık. Pembe'nin gençliğini canlandıran Duru Çelikçi'nin Sibel Taşçıoğlu'na benzerliği ise dikkat çekmişti.
Hayatı merak konusu olan Duru Çelikçi'yi buyurun yakından tanıyalım!
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İzleyiciyi hem öfkelendirip hem de ekrana kilitleme konusunda bir dünya markası olan Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuyla da fırtınalar estirmeye devam ediyor.
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Dizide hangi ilişkinin daha toksik olduğunu çözemediğimiz bir ilişki sarmalı var. Ancak muhtemelen en belalı karakterler sıralamasında zirveyi çeken isim Görkem olur!
Görkem'in kendinden emin yılanlığı sebebiyle başımıza daha ne işler açılacak bilemiyoruz ama Pembe'ye yönelik intikam planı takır takır işliyor biliyorsunuz.
Ancak bir açıdan da iyi oldu, Pembe'nin hayatına dair detayları öğrenme fırsatı yakaladık.
Gençliğine doğru bir yol aldığımız Pembe'nin o zamanlar tesettürsüz olduğunu ve hayatının nasıl değiştiğini de böylece öğrenmiş olduk.
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Burada Pembe'nin gençliğinde yaşadıkları kadar, gençliğini canlandıran oyuncu da dikkat çekti. Çünkü Sibel Taşçıoğlu'na en az Sibel Taşçıoğlu kadar benziyordu!
Oyunculuğu ve benzerliğiyle dikkat çeken Duru Çelikçi'nin kim olduğu da hemen merak edildi haliyle. Hazırsanız gerçek hayattaki haline ve hayatına birlikte bakalım!
Öncelikle şunu belirtelim, genç oyuncuyla ilgili internette pek de bir bilgi yer almıyor ne yazık ki...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan genç oyuncu, Beykent Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü okumuş.
Çelikçi, Kızılcık Şerbeti dışında Yabancı adlı kısa filmde rol almış.
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Performansıyla büyük beğeni toplayan ve Sibel Taşçıoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken genç oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz 🌸
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