Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Gençliğini Canlandıran Duru Çelikçi Gerçek Hayattaki Haliyle Mest Etti!

Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yılanlıkta Ferhunde'yle yarışabilecek Görkem, bu sezon da formunu koruyor ve kötülükte sınır tanımıyor. Kayınvalidesi Pembe'ye attığı iftiranın ardından Pembe'nin evden ayrılmasına sebep olan Görkem sayesinde biz de geçmişi izlemeye başlamıştık. Pembe'nin gençliğini canlandıran Duru Çelikçi'nin Sibel Taşçıoğlu'na benzerliği ise dikkat çekmişti.

Hayatı merak konusu olan Duru Çelikçi'yi buyurun yakından tanıyalım!