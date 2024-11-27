Yılmaz Özdil'den Eski Eşinden Şiddet Gördüğünü MasterChef'te Açıklayan Beyza'ya Büyük Destek!
Yılmaz Özdil'den Eski Eşinden Şiddet Gördüğünü MasterChef'te Açıklayan Beyza'ya Büyük Destek!
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda yüzüne kızgın yağ gelen Beyza bir süre yarışmadan uzak kalmış ve hastanede tedavi görmüştü. Tedavinin ardından yarışmaya dönen Beyza, yüzü yandığı sırada yeterince tepki göstermemesi sebebiyle 'kurgu' yapmakla suçlanmış, ancak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamayla herkesi şoke etmişti. 2 yıl önce evlilik geçirdiğini ve bu evliliği boyunca şiddet gördüğünü açıklayan Beyza'ya gazeteci Yılmaz Özdil'den büyük bir destek geldi.
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MasterChef'te sezonun başından bu yana en sevilen yarışmacılardan biri olmayı başaran Beyza'nın başına talihsiz bir olay gelmişti.
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Dış oyunda tepsiyi ters çevirirken yüzüne kızgın yağ gelen yarışmacı bir süre hastanede yanık tedavisi görmüş, ardından yarışmaya geri dönmüştü.
Bu süreçte olayın kurgu olmasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. Beyza'nın olay anında yeterince tepki vermemesi de buna gösterilen sebeplerden bir tanesiydi.
2 yıl önce başından bir evlilik geçtiğini ve evliliği boyunca şiddet gördüğünü söyleyen Beyza'ya gazeteci Yılmaz Özdil'den destek geldi.
"Beyza'nın kendisiyle ilgili cesur açıklaması bana göre, Türkiye'de bugüne kadar kadına yönelik şiddet konusunda seyrettiğimiz en etkili, farkındalık konusunda en geniş kitleye ulaşan yayındı. Beyza'ya bu cesareti nedeniyle, kendisi gibi mağdur kadınlara verdiği cesaret nedeniyle bir yurttaş olarak ben teşekkür ederim." dedi.
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O açıklamaları buradan dinleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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