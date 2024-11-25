Şiddete Uğradığını İtiraf Etmişti: MasterChef Beyza Evlilik İtirafıyla Şaşırttı!

MasterChef Türkiye'de birkaç hafta önce yüzü yanan Beyza, geçtiğimiz hafta yarışmaya geri dönmüştü. Yüzünde bir yara izi bulunmaması ve yandığı an tepki vermemesi sebebiyle eleştirilen Beyza, bu akşam yayınlanan bölümde önemli bir itirafta bulundu. Daha önce şiddet gördüğünü ve bu sebeple yüzünde iz olduğunu açıklayan Beyza'nın itirafı şaşkınlık ve derin üzüntü yaratmıştı. Ancak yarışmacı şiddet görmesi kadar şaşırtan bir bilgi daha paylaştı. Evli olduğunu daha önce paylaşmayan Beyza, meğer şiddeti eski eşinden görmüş!