Şiddete Uğradığını İtiraf Etmişti: MasterChef Beyza Evlilik İtirafıyla Şaşırttı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Şiddete Uğradığını İtiraf Etmişti: MasterChef Beyza Evlilik İtirafıyla Şaşırttı!
MasterChef Türkiye'de birkaç hafta önce yüzü yanan Beyza, geçtiğimiz hafta yarışmaya geri dönmüştü. Yüzünde bir yara izi bulunmaması ve yandığı an tepki vermemesi sebebiyle eleştirilen Beyza, bu akşam yayınlanan bölümde önemli bir itirafta bulundu. Daha önce şiddet gördüğünü ve bu sebeple yüzünde iz olduğunu açıklayan Beyza'nın itirafı şaşkınlık ve derin üzüntü yaratmıştı. Ancak yarışmacı şiddet görmesi kadar şaşırtan bir bilgi daha paylaştı. Evli olduğunu daha önce paylaşmayan Beyza, meğer şiddeti eski eşinden görmüş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te sezonun en sevilen yarışmacılarından biri olan Beyza, geçtiğimiz haftalarda herkesi korkutan bir kaza geçirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızgın yağ ile yüzü yanan Beyza bir süre tedavi altında tutulmuş ve yarışmaya dönüp dönmemesi kendi kararına bırakılmıştı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde yayınlanan bölümde hayatıyla ilgili itirafta bulunan Beyza, herkesi üzmüştü.
Ancak bölüm yayınlanınca konuyla ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Meğer Beyza'nın başından evliliği süresince şiddet gördüğü bir evlilik geçmiş.
Güçlü duruşu ve tüm kadınlara destek olan motive edici konuşmasıyla bir kez daha kalbimizi kazandı Beyza.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın