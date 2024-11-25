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Kurtlar Vadisi Evreninde İstanbul Kimindi? İşte İlçe İlçe İstanbul’un Babaları

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Kurtlar Vadisi Evreninde İstanbul Kimindi? İşte İlçe İlçe İstanbul’un Babaları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.11.2024 - 17:36

Unutulmaz karakterler ve unutulmaz bölümlerle dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Kurtlar Vadisi, yayınlandığı ilk bölümün üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen ne unutuldu ne etkisini yitirdi. Hâlâ hayatımıza kattığı efsane karakterleriyle konuşulan Kurtlar Vadisi'nde kim İstanbul'un hangi ilçesinde hüküm sürüyordu biliyor muydunuz? Twitter'da '@haritaIarikesif' isimli kullanıcı bir harita paylaştı. Haritada ilçe ilçe hangi ismin aktif olduğu yer aldı. İşte Kurtlar Vadisi evreninde İstanbul.

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Kurtlar Vadisi bundan tam 21 yıl önce 2003 tarihinde hayatımıza girdi. “Bu bir mafya dizisidir” sloganıyla yayın hayatına başlayan ve tüyleri diken diken eden jenerik müziği ile bir efsane oldu.

Kurtlar Vadisi bundan tam 21 yıl önce 2003 tarihinde hayatımıza girdi. “Bu bir mafya dizisidir” sloganıyla yayın hayatına başlayan ve tüyleri diken diken eden jenerik müziği ile bir efsane oldu.

Dizinin kadrosu adeta devler ligi gibiydi. 2005 yılında final yapan ve 97 bölüm yayınlanan dizi, derin devleti anlattığı ileri sürülmüş ve dönemin ses getiren yapımlarından biri olmuştu. Her bölümü reyting rekorlarını alt üst ediyordu...

Flütle ‘cendere’ müziği çaldığımız, ergen erkeklerin kendisini Süleyman Çakır, Polat Alemdar sandığı bir dönemden geçtik. Dizi öyle bir etki yarattı ki Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Süleyman Çakır’ın öldürülmesiyle dizinin fanları cenaze namazı kıldırdı, helva dağıtıldı, gazetelere ilan verildi.

Flütle ‘cendere’ müziği çaldığımız, ergen erkeklerin kendisini Süleyman Çakır, Polat Alemdar sandığı bir dönemden geçtik. Dizi öyle bir etki yarattı ki Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Süleyman Çakır’ın öldürülmesiyle dizinin fanları cenaze namazı kıldırdı, helva dağıtıldı, gazetelere ilan verildi.

Memati, Abdülhey, Aslan Bey, Laz Ziya, Hüsrev Ağa, Mehmet Karahanlı, İplikçi Nedim, Testere Necmi, Manyak Erdal, Kılıç, Halo Dayı, Şeref Zazaoğlu….

Memati, Abdülhey, Aslan Bey, Laz Ziya, Hüsrev Ağa, Mehmet Karahanlı, İplikçi Nedim, Testere Necmi, Manyak Erdal, Kılıç, Halo Dayı, Şeref Zazaoğlu….

Ve daha nice unutulmaz karakterlere hayat veren dizinin etkisi üzerinden yıllar geçse de sürüyor.

Twitter'da '@haritaIarikesif' isimli hesap "Kurtlar Vadisi'ne göre İstanbul" başlığıyla bir harita paylaştı. Haritada dizide hangi karakterin İstanbul'un hangi bölgesine hakim olduğu renklerle anlatılmıştı...

Twitter'da '@haritaIarikesif' isimli hesap "Kurtlar Vadisi'ne göre İstanbul" başlığıyla bir harita paylaştı. Haritada dizide hangi karakterin İstanbul'un hangi bölgesine hakim olduğu renklerle anlatılmıştı...
twitter.com

Gelin hep birlikte Kurtlar Vadisi evreninde İstanbul'a göz atalım.👇🏻

Süleyman Çakır / Kırmızı Bölge.

Süleyman Çakır / Kırmızı Bölge.

Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece.

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Cerrahpaşalılar / Turuncu Bölge.

Cerrahpaşalılar / Turuncu Bölge.

Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa.

Demir Görkemli / Mavi Bölge.

Demir Görkemli / Mavi Bölge.

Şile, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane,

Faris Sarıyayla / Koyu Yeşil Bölge.

Faris Sarıyayla / Koyu Yeşil Bölge.

Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe.

Kürt Bedo / Açık Yeşil Bölge.

Kürt Bedo / Açık Yeşil Bölge.

Büyükçekmece, Bakırköy.

Üstün Kısa / Mor Bölge.

Üstün Kısa / Mor Bölge.

Eyüpsultan.

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O paylaşıma gelen yorumlar ise şöyleydi:

O paylaşıma gelen yorumlar ise şöyleydi:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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