Kurtlar Vadisi Evreninde İstanbul Kimindi? İşte İlçe İlçe İstanbul’un Babaları
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Kurtlar Vadisi Evreninde İstanbul Kimindi? İşte İlçe İlçe İstanbul’un Babaları
Unutulmaz karakterler ve unutulmaz bölümlerle dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Kurtlar Vadisi, yayınlandığı ilk bölümün üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen ne unutuldu ne etkisini yitirdi. Hâlâ hayatımıza kattığı efsane karakterleriyle konuşulan Kurtlar Vadisi'nde kim İstanbul'un hangi ilçesinde hüküm sürüyordu biliyor muydunuz? Twitter'da '@haritaIarikesif' isimli kullanıcı bir harita paylaştı. Haritada ilçe ilçe hangi ismin aktif olduğu yer aldı. İşte Kurtlar Vadisi evreninde İstanbul.
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Kurtlar Vadisi bundan tam 21 yıl önce 2003 tarihinde hayatımıza girdi. “Bu bir mafya dizisidir” sloganıyla yayın hayatına başlayan ve tüyleri diken diken eden jenerik müziği ile bir efsane oldu.
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Flütle ‘cendere’ müziği çaldığımız, ergen erkeklerin kendisini Süleyman Çakır, Polat Alemdar sandığı bir dönemden geçtik. Dizi öyle bir etki yarattı ki Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Süleyman Çakır’ın öldürülmesiyle dizinin fanları cenaze namazı kıldırdı, helva dağıtıldı, gazetelere ilan verildi.
Memati, Abdülhey, Aslan Bey, Laz Ziya, Hüsrev Ağa, Mehmet Karahanlı, İplikçi Nedim, Testere Necmi, Manyak Erdal, Kılıç, Halo Dayı, Şeref Zazaoğlu….
Twitter'da '@haritaIarikesif' isimli hesap "Kurtlar Vadisi'ne göre İstanbul" başlığıyla bir harita paylaştı. Haritada dizide hangi karakterin İstanbul'un hangi bölgesine hakim olduğu renklerle anlatılmıştı...
Süleyman Çakır / Kırmızı Bölge.
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Cerrahpaşalılar / Turuncu Bölge.
Demir Görkemli / Mavi Bölge.
Faris Sarıyayla / Koyu Yeşil Bölge.
Kürt Bedo / Açık Yeşil Bölge.
Üstün Kısa / Mor Bölge.
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O paylaşıma gelen yorumlar ise şöyleydi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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