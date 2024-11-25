Kurtlar Vadisi Evreninde İstanbul Kimindi? İşte İlçe İlçe İstanbul’un Babaları

Unutulmaz karakterler ve unutulmaz bölümlerle dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Kurtlar Vadisi, yayınlandığı ilk bölümün üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen ne unutuldu ne etkisini yitirdi. Hâlâ hayatımıza kattığı efsane karakterleriyle konuşulan Kurtlar Vadisi'nde kim İstanbul'un hangi ilçesinde hüküm sürüyordu biliyor muydunuz? Twitter'da '@haritaIarikesif' isimli kullanıcı bir harita paylaştı. Haritada ilçe ilçe hangi ismin aktif olduğu yer aldı. İşte Kurtlar Vadisi evreninde İstanbul.