Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un Son Hali Görenlere Nostalji Yaşattı

Yılların efsanevi Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun Türk dizisi efsanelerinin önde gelen isimlerinden bir tanesi. Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla da kendini sık sık hatırlatan Gürkan Uygun, bu sefer de son haliyle gündem oldu. Fotoğrafı görenler, Memati'yi tanıyamadı. Bazı kullanıcılar fotoğrafa shop yaparak hepimizi 'nostalji' yaşattı. Gelin, Gürkan Uygun'un son haline hep beraber bakalım...