Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un Son Hali Görenlere Nostalji Yaşattı
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un Son Hali Görenlere Nostalji Yaşattı
Yılların efsanevi Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun Türk dizisi efsanelerinin önde gelen isimlerinden bir tanesi. Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla da kendini sık sık hatırlatan Gürkan Uygun, bu sefer de son haliyle gündem oldu. Fotoğrafı görenler, Memati'yi tanıyamadı. Bazı kullanıcılar fotoğrafa shop yaparak hepimizi 'nostalji' yaşattı. Gelin, Gürkan Uygun'un son haline hep beraber bakalım...
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Memati, Türk dizisi efsanelerinden sadece bir tanesi. Okkalı sözleri ve tavırlarıyla adeta hafızalara kazınan Memati, sosyal medyanın da en çok gündem olan karakterinden bir tanesi.
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Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun, kendi resmi Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle tekrardan gündem oldu.
Uygun'un paylaşımı özellikle Twitter'da (X) kısa zamanda viral oldu. Birçok kişi "Memati'yi tanıyamadık" dedi.
Gürkan Uygun'ın paylaşımı bu şekildeydi👇
Görenler Memati'yi tanıyamadı.
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Fotoğrafa photoshop yapanlar da vardı. Kullanıcılar, Gürkan Uygun'un "nostalji" yaptığını düşündü.
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