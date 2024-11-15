Güllü Dinleyerek Efkarlanan Sultan Papağanının O Anları Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek
Güllü Dinleyerek Efkarlanan Sultan Papağanının O Anları Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek
Güllü, arabeskin unutulmaz isimlerinden. Fakat Güllü dinlerken efkarlanan bir sultan papağanı görmüş müydünüz? Müziğin kesildiği anda sinirlenip bağırmaya başlayan bu papağan, hem güldürdü hem de kendisine hak verdirdi. Sosyal medyada hızla viral olan o anlar, izleyenleri adeta kahkahaya boğdu. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
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Arabeskin sevilen ismi Güllü, günümüzde de birçok kitleye hitap ediyor. Okkalı sesiyle ve damar şarkılarıyla Güllü, aşk acılarımızda yanımızda olan sanatçılardan biridir belki de.
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Bu sultan papağanı da sanırsak bizimle aynı fikirde... Güllü dinlemeden duramıyor, şarkı durdurulunca çığlık atıp sinirleniyor.
Gelin o ilginç anları beraber izleyelim...
Gelin şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım...
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