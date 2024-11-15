Güllü Dinleyerek Efkarlanan Sultan Papağanının O Anları Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Güllü, arabeskin unutulmaz isimlerinden. Fakat Güllü dinlerken efkarlanan bir sultan papağanı görmüş müydünüz? Müziğin kesildiği anda sinirlenip bağırmaya başlayan bu papağan, hem güldürdü hem de kendisine hak verdirdi. Sosyal medyada hızla viral olan o anlar, izleyenleri adeta kahkahaya boğdu. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.