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Güllü Dinleyerek Efkarlanan Sultan Papağanının O Anları Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Güllü Dinleyerek Efkarlanan Sultan Papağanının O Anları Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 12:13

Güllü, arabeskin unutulmaz isimlerinden. Fakat Güllü dinlerken efkarlanan bir sultan papağanı görmüş müydünüz? Müziğin kesildiği anda sinirlenip bağırmaya başlayan bu papağan, hem güldürdü hem de kendisine hak verdirdi. Sosyal medyada hızla viral olan o anlar, izleyenleri adeta kahkahaya boğdu. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

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Arabeskin sevilen ismi Güllü, günümüzde de birçok kitleye hitap ediyor. Okkalı sesiyle ve damar şarkılarıyla Güllü, aşk acılarımızda yanımızda olan sanatçılardan biridir belki de.

Arabeskin sevilen ismi Güllü, günümüzde de birçok kitleye hitap ediyor. Okkalı sesiyle ve damar şarkılarıyla Güllü, aşk acılarımızda yanımızda olan sanatçılardan biridir belki de.

Bu sultan papağanı da sanırsak bizimle aynı fikirde... Güllü dinlemeden duramıyor, şarkı durdurulunca çığlık atıp sinirleniyor.

Bu sultan papağanı da sanırsak bizimle aynı fikirde... Güllü dinlemeden duramıyor, şarkı durdurulunca çığlık atıp sinirleniyor.

Gelin o ilginç anları beraber izleyelim...

Gelin şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım...

Gelin şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım...
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