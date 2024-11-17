Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
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1. 👇
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3. "Ödemem gereken faturaları düşünürken"
4. "Birisi daha önce duymadığım güzel bir şarkı açınca"
5. "Aynada ben/Fotoğraflarda ben"
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7. "Benim eğlence anlayışı"
8. "Kendi birikimimden borç verince hissettiğim"
9. 👇
10. "Bunu gece 2'de içtiğinizi düşünsenize"
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11. "Henüz yapmadığım şakaya gülerken ben"
12. "Yapacak birçok şeyim olmasına rağmen keyfime bakarken ben"
13. "Bu arabayla tutuklandığınızı düşünsenize"
14. "Simpsonlar bunu da tahmin etmiş"
15. "Annem okul için saçımı taradığında hissettiğim"
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