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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 11:58

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...

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1. 👇

1. 👇
twitter.com

2. "Kendini Örümcek Adam sanıyor"

3. "Ödemem gereken faturaları düşünürken"

3. "Ödemem gereken faturaları düşünürken"
twitter.com

4. "Birisi daha önce duymadığım güzel bir şarkı açınca"

4. "Birisi daha önce duymadığım güzel bir şarkı açınca"
twitter.com

5. "Aynada ben/Fotoğraflarda ben"

5. "Aynada ben/Fotoğraflarda ben"
twitter.com
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6. "'Yarın yapacağım' deyip sonunda yarın olduğunda:"

7. "Benim eğlence anlayışı"

7. "Benim eğlence anlayışı"
twitter.com

8. "Kendi birikimimden borç verince hissettiğim"

8. "Kendi birikimimden borç verince hissettiğim"
twitter.com

9. 👇

9. 👇
twitter.com

10. "Bunu gece 2'de içtiğinizi düşünsenize"

10. "Bunu gece 2'de içtiğinizi düşünsenize"
twitter.com
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11. "Henüz yapmadığım şakaya gülerken ben"

11. "Henüz yapmadığım şakaya gülerken ben"
twitter.com

12. "Yapacak birçok şeyim olmasına rağmen keyfime bakarken ben"

12. "Yapacak birçok şeyim olmasına rağmen keyfime bakarken ben"
twitter.com

13. "Bu arabayla tutuklandığınızı düşünsenize"

13. "Bu arabayla tutuklandığınızı düşünsenize"
twitter.com

14. "Simpsonlar bunu da tahmin etmiş"

14. "Simpsonlar bunu da tahmin etmiş"
twitter.com

15. "Annem okul için saçımı taradığında hissettiğim"

15. "Annem okul için saçımı taradığında hissettiğim"
twitter.com
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