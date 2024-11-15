Araştırmalar Uzun Süreli İlişkilerde Olması Gereken İdeal Yaş Farkını Açıkladı
Araştırmalar Uzun Süreli İlişkilerde Olması Gereken İdeal Yaş Farkını Açıkladı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
İlişkilerde yaş farkı her zaman tartışma konusu olmuştur. Kimileri için bu, mutluluğun önünde bir engelken, kimileri kişilik ve uyumun çok daha önemli olduğunu savunuyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma ise yaş farkının ilişki memnuniyeti üzerindeki etkisine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırma, küçük yaş farklarının daha tatmin edici ilişkiler sunduğunu, büyük farklarda ise memnuniyetin azaldığını gösteriyor. Araştırmanın detayları için sizleri aşağıya alalım...
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İlişkilerde yaş farkı her zaman büyük bir tartışma konusu olmuştur. Sizler de takdir edersiniz ki geleneksel toplumlarda erkeğin yaşının biraz daha büyük olması tercih ediliyor.
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İlişki koçları geçtiğimiz günlerde ilişkilerde olması gereken ideal yaş farkını açıkladı.
Bulgulara göre erkeğin kadından 1 ila 3 yaş büyük olduğu ilişkiler daha uzun soluklu oluyor.
4-6 yaş farkında memnuniyet seviyesi hafifçe düşerken 7 yıl ve üzeri yaş farkı olan çiftlerde, memnuniyetin daha hızlı bir şekilde azaldığı görülüyor.
Fakat mutluluk aslında yaşın ötesinde. Birçok kişi bu bulguları pek doğru bulmazken bir kısım da hak veriyor.
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Mutlu bir ilişkinin sırrı yalnızca yaş farkında değil. Bu, daha çok iki insanın birbirini anlaması, birlikte uyumlu bir hayat sürdürmesi ve ortak hedefler paylaşmasıyla ilgili. Yaş sadece bir sayı olabilir ama o sayının içinde barındırdığı tecrübeler ve olgunluk ilişkiyi şekillendiren asıl unsurlar.
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kadın 85, erkek 25 en ideal evlilik/birliktelik yaşıdır :P
aşırı katılıyorum.
zaten max 5 diyoruz