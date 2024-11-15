Araştırmalar Uzun Süreli İlişkilerde Olması Gereken İdeal Yaş Farkını Açıkladı

İlişkilerde yaş farkı her zaman tartışma konusu olmuştur. Kimileri için bu, mutluluğun önünde bir engelken, kimileri kişilik ve uyumun çok daha önemli olduğunu savunuyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma ise yaş farkının ilişki memnuniyeti üzerindeki etkisine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırma, küçük yaş farklarının daha tatmin edici ilişkiler sunduğunu, büyük farklarda ise memnuniyetin azaldığını gösteriyor. Araştırmanın detayları için sizleri aşağıya alalım...