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Dünyalarını Başlarına Yıkan Olayları Anlatarak Duygularımıza Tercüman Olan Twitter (X) Kullanıcıları

Dünyalarını Başlarına Yıkan Olayları Anlatarak Duygularımıza Tercüman Olan Twitter (X) Kullanıcıları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 11:04

Zaman zaman hayatın bize kötü sürprizleri olabilir. Hazırlıksız yakalandığımız bu olaylar bizi derinden etkileyip adeta yıkabilir. Bir kullanıcı da diğer kullanıcılardan 'kötü' olayları anlatmasını istedi. Diğer kişiler de dünyalarını başına yıkan olayları anlatarak kendilerine hak verdirdi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

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Hayat her zaman toz pembe olmak zorunda değil. Zaman zaman kötü hissettiğimiz anlar da olabiliyor.

Bir kullanıcı da diğer kişilerden "kötü" hissettiren şeyleri tarif etmelerini istedi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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