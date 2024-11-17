Dünyalarını Başlarına Yıkan Olayları Anlatarak Duygularımıza Tercüman Olan Twitter (X) Kullanıcıları

Zaman zaman hayatın bize kötü sürprizleri olabilir. Hazırlıksız yakalandığımız bu olaylar bizi derinden etkileyip adeta yıkabilir. Bir kullanıcı da diğer kullanıcılardan 'kötü' olayları anlatmasını istedi. Diğer kişiler de dünyalarını başına yıkan olayları anlatarak kendilerine hak verdirdi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇