Dünyalarını Başlarına Yıkan Olayları Anlatarak Duygularımıza Tercüman Olan Twitter (X) Kullanıcıları
Dünyalarını Başlarına Yıkan Olayları Anlatarak Duygularımıza Tercüman Olan Twitter (X) Kullanıcıları
Zaman zaman hayatın bize kötü sürprizleri olabilir. Hazırlıksız yakalandığımız bu olaylar bizi derinden etkileyip adeta yıkabilir. Bir kullanıcı da diğer kullanıcılardan 'kötü' olayları anlatmasını istedi. Diğer kişiler de dünyalarını başına yıkan olayları anlatarak kendilerine hak verdirdi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayat her zaman toz pembe olmak zorunda değil. Zaman zaman kötü hissettiğimiz anlar da olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın