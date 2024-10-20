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Gerçek Kurtlar Vadisi Hayranlarını Ortaya Çıkaracak Bilgi Testi!

Gerçek Kurtlar Vadisi Hayranlarını Ortaya Çıkaracak Bilgi Testi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 12:01

Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihinin en kült dizilerinden biri oldu. Polat Alemdar’ın efsaneleşen maceraları, zihinlerimize kazınan karakterler ve unutulmaz repliklerle yıllardır konuşuluyor. Peki, sen bu efsane dizi hakkında ne kadar bilgilisin?

Kolaydan zora doğru ilerleyen sorularla, bakalım full çekebilecek misin?

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1. Polat Alemdar’ın gerçek ismi nedir?

1. Polat Alemdar’ın gerçek ismi nedir?

2. Dizinin ilk bölümünde Polat, hangi devlet görevlisi tarafından görevlendirilir?

3. Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni kimdir?

4. Süleyman Çakır’ı kim ölüm emrini kim vermiştir?

4. Süleyman Çakır’ı kim ölüm emrini kim vermiştir?

5. Mehmet Karahanlı'nın sağ kolu kimdir?

5. Mehmet Karahanlı'nın sağ kolu kimdir?
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6. Polat Alemdar’ın babası kimdir?

6. Polat Alemdar’ın babası kimdir?

7. Abdülhey, Polat’a sadakatle bağlıdır. Peki, Abdülhey’in soyadı nedir?

7. Abdülhey, Polat’a sadakatle bağlıdır. Peki, Abdülhey’in soyadı nedir?

8. Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan "Kurtlar Konseyi" kaç üyeden oluşmaktadır?

8. Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan "Kurtlar Konseyi" kaç üyeden oluşmaktadır?

9. Kurtlar Konseyi’nin tek yasası nedir?

9. Kurtlar Konseyi’nin tek yasası nedir?

10. Aslan Akbey’in, Ali Candan’ı Kurtlar Vadisi Operasyonu için Türkiye’ye çağırmadan önce Ali Candan nerede görevdeydi?

10. Aslan Akbey’in, Ali Candan’ı Kurtlar Vadisi Operasyonu için Türkiye’ye çağırmadan önce Ali Candan nerede görevdeydi?
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11. Laz Ziya’nın sağ kolu olan her daim yanında bulunan adamının adı nedir?

11. Laz Ziya’nın sağ kolu olan her daim yanında bulunan adamının adı nedir?

12. Konsey üyelerinin bankası niteliğini taşıyan ve paralarını emanet ettikleri kişi kimdir?

12. Konsey üyelerinin bankası niteliğini taşıyan ve paralarını emanet ettikleri kişi kimdir?

13. Aslan Akbey’i kim öldürmüştür?

13. Aslan Akbey’i kim öldürmüştür?

14. Kılıç’ın yüzünde yer alan yara izi nasıl olmuştur?

14. Kılıç’ın yüzünde yer alan yara izi nasıl olmuştur?

15. Polat Alemdar ve Süleyman Çakır nerede tanışmışlardır?

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