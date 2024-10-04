Hangi Film Karakteri Senin Ruh İkizin?
Hangi Film Karakteri Senin Ruh İkizin?
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1. Hayatta en çok değer verdiğin şey nedir?
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2. Stresli bir durumla karşılaştığında nasıl başa çıkarsın?
3. Hangisi seni en iyi tanımlar?
4. Bir problemle karşılaştığında hangi yaklaşımı benimsersin?
5. Hangi tür filmler seni daha çok etkiler?
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6. Hayatta en büyük hedefin nedir?
7. Bir arkadaşın zor durumda olduğunda nasıl yardımcı olursun?
8. Bir işte başarısız olursan ne yaparsın?
9. Bir kavgada hangi rolü üstlenirsin?
10. Bir liderde en çok aradığın özellik nedir?
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Hermione Granger
Lara Croft
Katniss Everdeen
Vito Corleone
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