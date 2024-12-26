Kazakistan'da Düşen Uçakta Trabzon Detayı: Üç Gün Önce Yaşanmış
Kazakistan'da Düşen Uçakta Trabzon Detayı: Üç Gün Önce Yaşanmış
Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Kazakistan'a acil iniş yaparken düştü. 38 kişinin hayatını kaybettiği kazaya dair farklı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Düşen uçağın kazadan üç gün önce Bakü'den Trabzon'a sefer düzenlediği ve inişe geçtiği sırada pisti pas geçtiği ortaya çıktı.
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Kaynak: DHA
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Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, acil iniş sırasında Kazakistan'a düştü.
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Kazakistan'da düşen uçakta 38 kişinin yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
DHA'nın aktardığına göre, Kazakistan'da düşen uçak üç gün önce Bakü'den Trabzon'a gelmiş fakat iniş yaparken pisti pas geçmişti.
Pilotun ikinci denemede uçağı Trabzon'a indirebildiği ortaya çıktı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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