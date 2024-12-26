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Kazakistan'da Düşen Uçakta Trabzon Detayı: Üç Gün Önce Yaşanmış

Kazakistan'da Düşen Uçakta Trabzon Detayı: Üç Gün Önce Yaşanmış

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 09:45

Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Kazakistan'a acil iniş yaparken düştü. 38 kişinin hayatını kaybettiği kazaya dair farklı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Düşen uçağın kazadan üç gün önce Bakü'den Trabzon'a sefer düzenlediği ve inişe geçtiği sırada pisti pas geçtiği ortaya çıktı.

Detaylar...

Kaynak: DHA

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Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, acil iniş sırasında Kazakistan'a düştü.

Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, acil iniş sırasında Kazakistan'a düştü.

Sis nedeniyle rotası değiştirilen uçağın, Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği ortaya çıktı.

Kazakistan'da düşen uçakta 38 kişinin yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Kazakistan'da düşen uçakta 38 kişinin yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Kazanın, uçağın bir kuş sürüsüne çarpmasının ardından meydana geldiği belirlendi.

Ancak uçağın üzerindeki delikler endişelere neden oldu;

DHA'nın aktardığına göre, Kazakistan'da düşen uçak üç gün önce Bakü'den Trabzon'a gelmiş fakat iniş yaparken pisti pas geçmişti.

DHA'nın aktardığına göre, Kazakistan'da düşen uçak üç gün önce Bakü'den Trabzon'a gelmiş fakat iniş yaparken pisti pas geçmişti.

22 Aralık’ta J28047 sefer sayısı ile Bakü-Trabzon uçuşunu yapan Embraer E190AR tipi uçağın iniş sırasında Trabzon Havalimanı'nı pas geçtiği aktarıldı.

Pilotun ikinci denemede uçağı Trabzon'a indirebildiği ortaya çıktı.

Pilotun ikinci denemede uçağı Trabzon'a indirebildiği ortaya çıktı.

Havacılıkta pas geçme olayının hava muhalefeti, pist şartları ya da teknik problemler nedeniyle yaşanabildiği belirtiliyor. Ancak Trabzon Havalimanı'nın pas geçilmesinin nedeni tam olarak bilinmiyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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