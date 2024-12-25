Kazakistan’da Düşen Uçağın İçinden Görüntüler: Videoyu Çeken Adamın Sağ Kurtulduğu Öğrenildi
Kazakistan’da Düşen Uçağın İçinden Görüntüler: Videoyu Çeken Adamın Sağ Kurtulduğu Öğrenildi
Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağı, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan’da düşmüştü. İçerisinde 5 mürettebat ve 67 yolcunun bulunduğu Embraer marka uçaktan 29 kişi sağ olarak kurtulmuştu. Düşen yolcu uçağının içinden görüntü yayınlandı. Görüntülerde, bir adamın kelime-i şehadet getirerek uçağın düşmesini beklediği yer aldı. Adamın, kazadan sağ kurtulanlar arasında yer aldığı öğrenildi.
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Bu sabah saatlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den havalanan ve Rusya’nın Grozni kentine giden yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau Havalimanı yakınlarında irtifa kaybederek düşmüştü.
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İçerisinde toplam 72 kişinin bulunduğu uçaktan, 29 kişi sağ olarak kurtulmuştu.
Uçak düşmeden hemen önce çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan adamın, kazadan sağ olarak kurtulduğu ortaya çıktı.
İşte korkunç kazanın öncesi 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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