Sicili Çok Kabarık: Kazakistan’da Düşen Embraer Yolcu Uçağı
Sicili Çok Kabarık: Kazakistan’da Düşen Embraer Yolcu Uçağı
Azerbaycan Havayollarına ait Embraer marka yolcu uçağı, Kazakistan’da düşmüş, 5 mürettebat ve 67 yolcunun olduğu uçaktan 29 kişi sağ olarak kurtulmuştu. Kazakistan'daki Aktau Havalimanı yakınlarında düşen uçağın üreticisinin Embraer olduğu tespit edilmişti. Brezilya menşeili firmanın sicilinin oldukça kabarık olduğu ortaya çıktı.
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Bakü-Grozni seferini yapan uçak Kazakistan’da düşmüş ve uçağın düşüş görüntüleri de ortaya çıkmıştı.
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Sputnik’te yer alan habere göre, 1967’den beri üretilen Embraer marka uçağın düşmesi gözleri yeniden sabıkalı firmaya çevirdi.
Embraer, Brezilya hükümeti tarafından kurulmuş, sivil, askeri ve iş jetleri alanında çeşitli uçak modelleri geliştirmesiyle bilinen bir firma. Her ne kadar Boeing ve Airbus gibi firmaların gölgesinde kalsa da birçok ülkede uçakları kullanılan bir şirket.
Embraer marka uçakların yakın dönemde karıştığı kazalar ise şöyle:
Embraer marka uçakların, Türk Hava Yolları ve Pegasus’un uçak filosunda yer almadığı da ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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