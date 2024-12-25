Sicili Çok Kabarık: Kazakistan’da Düşen Embraer Yolcu Uçağı

25 Aralık 2024: Azerbaycan Havayolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu; ilk belirlemelere göre 28 kişi sağ kurtuldu. Kazanın nedeni henüz bilinmemekle birlikte, uçağın kuş sürüsüyle çarpışmış olabileceği değerlendiriliyor.

24 Ağustos 2010: Henan Havayolları'na ait Embraer 190, Çin'de Yichun Lindu Havalimanı'na iniş sırasında pistten yaklaşık 1 km önce düştü. Kazada 44 kişi hayatını kaybetti.

29 Kasım 2013: LAM Mozambique Airlines'a ait Embraer 190, Namibya'da düştü ve uçaktaki 33 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma, kazanın pilotun kasıtlı eylemleri sonucu meydana geldiğini ortaya koydu.

31 Temmuz 2018: Aeroméxico Connect'e ait Embraer 190, Meksika'nın Durango kentinde kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan 103 kişi kazadan sağ kurtuldu; ancak uçak tamamen yandı. Kazanın nedeni, düşük irtifada meydana gelen rüzgar kayması olarak belirlendi.

11 Kasım 2018: Air Astana'ya ait Embraer 190, Portekiz'de ciddi kontrol sorunları yaşadıktan sonra acil iniş yaptı. Mürettebatın çabaları sayesinde uçak güvenli bir şekilde indirildi; ancak uçak ağır hasar gördü ve hizmet dışı bırakıldı. Soruşturma, aileron kablolarının yanlış bağlandığını ve bunun kontrol sorunlarına yol açtığını belirledi.