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Sicili Çok Kabarık: Kazakistan’da Düşen Embraer Yolcu Uçağı

Sicili Çok Kabarık: Kazakistan’da Düşen Embraer Yolcu Uçağı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.12.2024 - 15:51

Azerbaycan Havayollarına ait Embraer marka yolcu uçağı, Kazakistan’da düşmüş, 5 mürettebat ve 67 yolcunun olduğu uçaktan 29 kişi sağ olarak kurtulmuştu. Kazakistan'daki Aktau Havalimanı yakınlarında düşen uçağın üreticisinin Embraer olduğu tespit edilmişti. Brezilya menşeili firmanın sicilinin oldukça kabarık olduğu ortaya çıktı.

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Bakü-Grozni seferini yapan uçak Kazakistan’da düşmüş ve uçağın düşüş görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Bakü-Grozni seferini yapan uçak Kazakistan’da düşmüş ve uçağın düşüş görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

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Sputnik’te yer alan habere göre, 1967’den beri üretilen Embraer marka uçağın düşmesi gözleri yeniden sabıkalı firmaya çevirdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, 1967’den beri üretilen Embraer marka uçağın düşmesi gözleri yeniden sabıkalı firmaya çevirdi.

Kaynak

Embraer, Brezilya hükümeti tarafından kurulmuş, sivil, askeri ve iş jetleri alanında çeşitli uçak modelleri geliştirmesiyle bilinen bir firma. Her ne kadar Boeing ve Airbus gibi firmaların gölgesinde kalsa da birçok ülkede uçakları kullanılan bir şirket.

Embraer, Brezilya hükümeti tarafından kurulmuş, sivil, askeri ve iş jetleri alanında çeşitli uçak modelleri geliştirmesiyle bilinen bir firma. Her ne kadar Boeing ve Airbus gibi firmaların gölgesinde kalsa da birçok ülkede uçakları kullanılan bir şirket.

Embraer marka uçakların yakın dönemde karıştığı kazalar ise şöyle:

Embraer marka uçakların yakın dönemde karıştığı kazalar ise şöyle:

25 Aralık 2024: Azerbaycan Havayolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu; ilk belirlemelere göre 28 kişi sağ kurtuldu. Kazanın nedeni henüz bilinmemekle birlikte, uçağın kuş sürüsüyle çarpışmış olabileceği değerlendiriliyor.

24 Ağustos 2010: Henan Havayolları'na ait Embraer 190, Çin'de Yichun Lindu Havalimanı'na iniş sırasında pistten yaklaşık 1 km önce düştü. Kazada 44 kişi hayatını kaybetti.

29 Kasım 2013: LAM Mozambique Airlines'a ait Embraer 190, Namibya'da düştü ve uçaktaki 33 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma, kazanın pilotun kasıtlı eylemleri sonucu meydana geldiğini ortaya koydu.

31 Temmuz 2018: Aeroméxico Connect'e ait Embraer 190, Meksika'nın Durango kentinde kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan 103 kişi kazadan sağ kurtuldu; ancak uçak tamamen yandı. Kazanın nedeni, düşük irtifada meydana gelen rüzgar kayması olarak belirlendi.

11 Kasım 2018: Air Astana'ya ait Embraer 190, Portekiz'de ciddi kontrol sorunları yaşadıktan sonra acil iniş yaptı. Mürettebatın çabaları sayesinde uçak güvenli bir şekilde indirildi; ancak uçak ağır hasar gördü ve hizmet dışı bırakıldı. Soruşturma, aileron kablolarının yanlış bağlandığını ve bunun kontrol sorunlarına yol açtığını belirledi.

Embraer marka uçakların, Türk Hava Yolları ve Pegasus’un uçak filosunda yer almadığı da ortaya çıktı.

Embraer marka uçakların, Türk Hava Yolları ve Pegasus’un uçak filosunda yer almadığı da ortaya çıktı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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