Halk TV'nin Sahibi de Satın Almak İstemiş: Ciner Medya Grubu'nun Satış Ücreti Ortaya Çıktı!
Halk TV'nin Sahibi de Satın Almak İstemiş: Ciner Medya Grubu'nun Satış Ücreti Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/kose-yazi...
Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Park ve Can gruplarından konu ile ilgili açıklamada 'Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır.' ifadesi yer almıştı. Bu devir sonucunda da Ciner Holding, yayın sektöründen tamamen çekilmişti.
Gazeteci Fatih Altaylı konuyla ilgili detayları açıkladı.
Kaynak: Fatih Altaylı
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Geçtiğimiz günlerde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamı, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmişti.
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Böylece Show TV ve Habertürk kanalları tamamen Can Grubu bünyesine geçmişti.
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, 18 yıl boyunca çalıştığı Ciner Medya Grubu'nun devir işlemine dair detayları açıkladı.
Bundan önce Habertürk televizyonu, radyosu ve Habertürk internet sitesinin Kenan Tekdağ’ın; Bloomberg ve Show TV'nin ise Didem Ciner’in sorumluluğunda olduğunu söyleyen Altaylı, Turgay Ciner'in medya grubuna pek uğramamasına rağmen grubu satmak istediğinin bilindiğini söyledi.
Altaylı ayrıca Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun da grubu satın almak istediğini ancak fiyatta anlaşamadıklarını söylediğini belirtti.
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Altaylı açıklamasında satış miktarının 800 milyon dolara yakın olduğunu ve eski Ciner, yeni Can veya belki Bilgi Medya Grubu’nun başında Kenan Tekdağ olmaya devam edeceğini dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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