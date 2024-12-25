Başka Kişi mi Kalmadı? Kızılcık Şerbeti'ndeki Yangında Öleceği İddia Edilen İsim Yasa Boğdu!

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in akıl sınırlarını aşıp herkesi öldürmeye kalkıştığı bir bölüm bizi bekliyor. Görkem karakterinin diziden ayrılacağını duymuştuk ama fragmanda yangında 4 kişinin öldüğünü duyuyoruz. Kimlerin öleceğine dair ortaya pek çok iddia atıldı. Ancak gelen son fragmanda tanıdık isimlerin kendinden geçtiğini gördük ve sosyal medyada da çok sevdiğimiz bir ismin öldüğü iddia edildi. Ama inanın hiçbirimiz buna hazır değiliz!