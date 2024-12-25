Başka Kişi mi Kalmadı? Kızılcık Şerbeti'ndeki Yangında Öleceği İddia Edilen İsim Yasa Boğdu!
Başka Kişi mi Kalmadı? Kızılcık Şerbeti'ndeki Yangında Öleceği İddia Edilen İsim Yasa Boğdu!
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in akıl sınırlarını aşıp herkesi öldürmeye kalkıştığı bir bölüm bizi bekliyor. Görkem karakterinin diziden ayrılacağını duymuştuk ama fragmanda yangında 4 kişinin öldüğünü duyuyoruz. Kimlerin öleceğine dair ortaya pek çok iddia atıldı. Ancak gelen son fragmanda tanıdık isimlerin kendinden geçtiğini gördük ve sosyal medyada da çok sevdiğimiz bir ismin öldüğü iddia edildi. Ama inanın hiçbirimiz buna hazır değiliz!
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Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in kötülük sınırları artık tüm bildiklerimizi aştı ve insanların canına kastetmeye kadar gitti.
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Fatih ve Doğa'nın yeniden bir araya gelmesiyle çılgına dönen Görkem, ailenin bir araya geldiği yılbaşı yemeği etkinliğini ateşe verme kararı aldı.
Fragmanda 4 kişinin öldüğüne dair bir bilgi yer alıyor ama kimlerin öldüğü belirsizliğini koruyor.
Sizleri üzmek istemeyiz ama ölenlerden birinin Mustafa olduğuna dair bir söylenti yayılmaya başladı!
Fragmanda fenalaşan Nilay'ı kurtarmak isterken Mustafa zarar görebilir gibi görünüyor ama umuyoruz ki tüm bu iddialar yalandır.
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Fragmanı şöyle bırakalım:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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