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Reytinglerde Şaşırtan Sonuç! TOTAL Grubunda Gündüz Kuşağı Programı Birinci Oldu!

Reytinglerde Şaşırtan Sonuç! TOTAL Grubunda Gündüz Kuşağı Programı Birinci Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.12.2024 - 12:00

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve programların akıbeti reytinglere göre belirleniyor. Reyting zirvesinde de çok büyük oranda dizileri görmeye alışkınız. Ancak 24 Aralık 2024 Salı günü reytinglerinde şaşırtan bir sonuç elde edildiği görüldü. Bir gündüz kuşağı programı reytinglerde TOTAL zirvesine oturmuştu!

Bakalım hangi gündüz kuşağı programı TOTAL'de birinci oldu?

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Televizyon ekranlarında en çok izlenen yapımları reytingler aracılığıyla takip ediyoruz. Hatta pek çok dizi ve program yeterince izlenmediği gerekçesiyle yayından kaldırılıyor.

Televizyon ekranlarında en çok izlenen yapımları reytingler aracılığıyla takip ediyoruz. Hatta pek çok dizi ve program yeterince izlenmediği gerekçesiyle yayından kaldırılıyor.

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Gün gün hangi dizi ya da programın zirvede yer alacağı hep merak ediliyor ve çoğunlukla da diziler TOTAL, AB ve ABC1 zirvelerini kimseye kaptırmıyor.

Gün gün hangi dizi ya da programın zirvede yer alacağı hep merak ediliyor ve çoğunlukla da diziler TOTAL, AB ve ABC1 zirvelerini kimseye kaptırmıyor.

Hatta ilk 3-5 hep dizi oluyor bile diyebiliriz.

Ancak dün öyle olmadı, TOTAL zirvesini gündüz kuşağından Esra Erol'da programı kaptı!

Ancak dün öyle olmadı, TOTAL zirvesini gündüz kuşağından Esra Erol'da programı kaptı!

Dünkü bölüm epey hareketli geçmişti doğrusu. Güçlü dizilerin olduğu bir akşam zirveyi kaptığı için Esra Erol'da programını tebrik ederiz.

Dünkü bölüm epey hareketli geçmişti doğrusu. Güçlü dizilerin olduğu bir akşam zirveyi kaptığı için Esra Erol'da programını tebrik ederiz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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