Senin Karakterin Hangi Aşk-ı Memnu Karakteri Gibi?
Senin Karakterin Hangi Aşk-ı Memnu Karakteri Gibi?
Aşk-ı Memnu, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından biri olarak kalplerde yer edinmiş durumda. Aşk, tutku, entrika ve dram dolu bu dizide herkesin kendini bulabileceği bir karakter var. Peki, senin karakterin hangi Aşk-ı Memnu karakterine benziyor
Haydi öğrenelim!
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1. Bir ilişkide seni en çok etkileyen şey nedir?
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2. Bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
3. Başarı senin için ne ifade eder?
4. Hayatta en önemli değer nedir?
5. Sevdiğin kişiye karşı olan duygularını nasıl ifade edersin?
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6. Zor bir karar vermen gerektiğinde ne yaparsın?
7. Hayatındaki en büyük korkun nedir?
8. Bir tartışmada nasıl bir tavır sergilersin?
9. Bir fırsat kapını çaldığında ne yaparsın?
10. Seni bir kelimeyle tanımlasak, hangisi olurdu?
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Bihter Ziyagil
Behlül Haznedar
Firdevs Yöreoğlu
Adnan Ziyagil
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