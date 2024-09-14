Kendine Özgün Bir İnsan mısın Yoksa Taklit mi?
Kendine Özgün Bir İnsan mısın Yoksa Taklit mi?
Herkesin hayatında bir iz bırakma arzusu vardır. Kimi insanlar özgün kişilikleriyle öne çıkar, kimileri ise çevrelerindeki normlara daha fazla uyum sağlamayı tercih eder. Senin kişiliğin ne kadar kendine özgü? Yoksa çevrendekileri taklit etmeye meyilli misin?
Haydi öğrenelim!
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1. Sosyal bir ortamda ilk nasıl davranırsın?
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2. Giyim tarzın hakkında ne düşünüyorsun?
3. Bir fikrini savunman gerektiğinde...
4. Sanat ve müzik zevkin nasıl şekilleniyor?
5. Hayatında en çok hangi konu seni motive eder?
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6. Yeni bir şey denemek söz konusu olduğunda nasıl davranırsın?
7. Kendini ifade etme şeklin nasıldır?
8. İş ya da okul projelerinde ne tür bir rol alırsın?
9. Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin?
10. Başkalarından farklı olduğunda nasıl hissedersin?
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Tamamen kendine özgü birisin!
Özgün ve uyumlu birisin!
Çevrene göre şekillenen birisin!
Taklit etmeye yatkınsın!
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