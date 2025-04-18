Rasim Ozan Kütahyalı’yı Gözaltına Aldıran “CHP’ye Kayyum” İddiası Hakkında Cem Küçük’ten Flaş Açıklama
Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, iddia sonrasında da Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınmıştı.
Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiasının ardından gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçük 'Rasim Ozan’ı 2 CHP’li milletvekili manipüle etti. Yaptığını yanlış buluyorum. Bu yorum değil, kesin bilgi' dedi.
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Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası gümdeme bomba gibi düştü..
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TGRT’ye telefon ile bağlanan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımlarına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Cem Küçük'ün açıklamaları şu şekilde:
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den de Cem Küçük'ün sözlerine benzer iddialar geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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