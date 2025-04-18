Rasim Ozan Kütahyalı’yı Gözaltına Aldıran “CHP’ye Kayyum” İddiası Hakkında Cem Küçük’ten Flaş Açıklama

“Ankara kulislerinde konuşuluyor” iddiasında bulunan Abdulkadir Selvi şu ifadeleri kullandı:

“CHP’ye kayyum atanacağı haberi doğru çıkmadı. Mahkeme duruşmayı 26 Mayıs’a erteledi. Ama CHP’ye kayyum atanacak haberleri ile borsa çöktü, halkımızın cebinden milyarlar uçtu. Peki bu haberin kaynağı neresiydi? Ankara kulislerinde konuşulan bir haberi vereceğim.

CHP’ye kayyum atanacak haberinin kaynağının ünlü bir CHP’li yönetici olduğu söyleniyor. Bu konuşmaya bazı CHP milletvekilleri tanık olarak gösteriliyor. CHP’ye kayyum atanacak yalanı ile piyasaları manipüle ettikleri gibi siyasi ortamın gerilmesine yol açtılar.

Peki bunu iktidara yakın gözüktüğü söylenen bir gazeteci üzerinden neden yapmışlar? Muhalif gazeteciler de bu yönde paylaşımlarda bulundu ama iktidara yakın gazeteci etiketi piyasalar üzerinde daha etkili olduğu için o yolu seçmişler. İstihbarat savaşlarında buna ters bayrak gösterme diyorlar.”