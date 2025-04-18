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İç Mimarlıkla İlgilenen İçerik Üreticileri Evleri Fakir Gösteren Unsurları Sıraladı

İç Mimarlıkla İlgilenen İçerik Üreticileri Evleri Fakir Gösteren Unsurları Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.04.2025 - 09:03

İçerik Devam Ediyor

@talkarch adlı Instagram hesaplarından iç mimarlık ve mimarlığa dair içerikler üreten iki arkadaş, evleri fakir gösteren şeylerden bahsettikleri videolarıyla viral oldular. Aslında hepsi yaygın olarak yaptığımız şeylerdi. Türkiye şartlarında evin fakir mi zengin mi durduğuna birçok vatandaş takılmıyor. Çünkü yüksek kiraları ödemekten insanın evine odaklanacak ne maddi ne manevi gücü kalıyor. 

Peki ya içerik üreticileri neleri sıralamış, gelin birlikte öğrenelim!

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İşte detaylar 👇

Kapı önüne ayakkabı koyma meselesine artık apartman yönetimi de müdahale etmeye başladı.

Kapı önüne ayakkabı koyma meselesine artık apartman yönetimi de müdahale etmeye başladı.

Birçok sitede kapı önüne ayakkabı bırakanlara cezai işlem uygulanıyor. Konumuza dönecek olursak siz içerik üreticilerinin sıraladıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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