İç Mimarlıkla İlgilenen İçerik Üreticileri Evleri Fakir Gösteren Unsurları Sıraladı

@talkarch adlı Instagram hesaplarından iç mimarlık ve mimarlığa dair içerikler üreten iki arkadaş, evleri fakir gösteren şeylerden bahsettikleri videolarıyla viral oldular. Aslında hepsi yaygın olarak yaptığımız şeylerdi. Türkiye şartlarında evin fakir mi zengin mi durduğuna birçok vatandaş takılmıyor. Çünkü yüksek kiraları ödemekten insanın evine odaklanacak ne maddi ne manevi gücü kalıyor.

Peki ya içerik üreticileri neleri sıralamış, gelin birlikte öğrenelim!