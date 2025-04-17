Hayrettin Programına Yine Sosyal Medyanın Güldüren İsimlerini Konuk Aldı: O Anlar “Ne Yaşanıyor” Dedirtti

Hayrettin’in yeni programı, “Hayrettin ile Kaos Show” son zamanların en popüler programlarından olmayı başardı. YouTube platformu üzerinden yayınlanan programın konsepti sosyal medyanın komik isimlerini bir araya getirmek üzerine biliyorsunuz ki. Özellikle de TikTok fenomenleri arasından seçilen bu kişiler renkli anlara vesile olurken, hayatı sorgulatan bir beyin yanma süreci de yaşatıyorlar. Şimdiyse “Dımbıllan Dayı”nın konuk olduğu bölümle karşınızdayız.
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İşte o anlar 👇
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Geçtiğimiz yıllarda haberlere çıkan dayımız yeteneğiyle epey konuşulmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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