Hayrettin Programına Yine Sosyal Medyanın Güldüren İsimlerini Konuk Aldı: O Anlar “Ne Yaşanıyor” Dedirtti

Hayrettin’in yeni programı, “Hayrettin ile Kaos Show” son zamanların en popüler programlarından olmayı başardı. YouTube platformu üzerinden yayınlanan programın konsepti sosyal medyanın komik isimlerini bir araya getirmek üzerine biliyorsunuz ki. Özellikle de TikTok fenomenleri arasından seçilen bu kişiler renkli anlara vesile olurken, hayatı sorgulatan bir beyin yanma süreci de yaşatıyorlar. Şimdiyse “Dımbıllan Dayı”nın konuk olduğu bölümle karşınızdayız.