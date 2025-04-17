Bir İçerik Üreticisi Türkiye’de Bakımlı Kadın Olmanın Maliyetini Hesapladı: Aylık 30 Bin TL Tuttu

@tuggceesari adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, yeni paylaşımıyla dikkat çekti. Türkiye’deki fiyatlar doğrultusunda bakımlı bir kadın olabilmek için aylık ne kadar harcama yapılması gerektiğini tek tek hesaplamıştı. Fiyatları minimumda tutsa da toplamda 19 bin TL gibi bir sonuç çıktı. Kıyafet alışverişini de ekleyince total olarak 30 bin TL’lik bir masraf yapılması gerektiği sonucuna ulaştı. Gelin bakalım bu 30 bin TL’nin içerisinde neler var birlikte öğrenelim!
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Saçından makyajına, makyajından kıyafetine özellikle de kaliteli ürünler tercih ediliyorsa bu meblağ 30 bini de geçebilir.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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