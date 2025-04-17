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Bir İçerik Üreticisi Erkeklerin “Red Flag” Özelliklerini Sıraladı: “Uzak Durulması Gereken Davranışlar”

Bir İçerik Üreticisi Erkeklerin “Red Flag” Özelliklerini Sıraladı: “Uzak Durulması Gereken Davranışlar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.04.2025 - 10:25

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Her geçen gün ilişkilere dair yeni terimler duyuyoruz. Son yılların popüler iki terimi ise “green flag, red flag”. Yani insanların iyi özellikleri ve kötü özellikleri diyebiliriz. Bir ilişkide karşı tarafın gönülleri fetheden davranışları “green flag” olurken, uzak durulması gereken biri olduğunu işaret eden davranışları ise “red flag” oluyor. 

@lalfizu kullanıcı ismiyle tanıdığımız Zülal Fidan da erkeklerin red flag olarak görülen davranışlarını sıraladı. Gelin nelerden bahsetmiş birlikte izleyelim. Bakalım hak vereceğiniz maddeler olacak mı?

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İçerik üreticisinin takipçileri de kendi yaşadıkları deneyimler doğrultusunda saydığı maddeleri onayladı.

İçerik üreticisinin takipçileri de kendi yaşadıkları deneyimler doğrultusunda saydığı maddeleri onayladı.

Yorumlarda buluşan izleyiciler travmalarını andı… Günümüz ilişkilerinde dikiş tutturabilmek eskiye nazaran epey zorlaştı. İlişki terapistleri de artık ilişkilerdeki kadın-erkek dengelerinin değiştiğine dair açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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