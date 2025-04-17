Bir İçerik Üreticisi Erkeklerin “Red Flag” Özelliklerini Sıraladı: “Uzak Durulması Gereken Davranışlar”

Her geçen gün ilişkilere dair yeni terimler duyuyoruz. Son yılların popüler iki terimi ise “green flag, red flag”. Yani insanların iyi özellikleri ve kötü özellikleri diyebiliriz. Bir ilişkide karşı tarafın gönülleri fetheden davranışları “green flag” olurken, uzak durulması gereken biri olduğunu işaret eden davranışları ise “red flag” oluyor.

@lalfizu kullanıcı ismiyle tanıdığımız Zülal Fidan da erkeklerin red flag olarak görülen davranışlarını sıraladı. Gelin nelerden bahsetmiş birlikte izleyelim. Bakalım hak vereceğiniz maddeler olacak mı?