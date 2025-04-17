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Mısır’a Giden Türkler, Karşılaştıkları Bir Adamın “Yavaş Yavaş Mansur Yavaş” Sloganıyla Şaşkınlık Yaşadı

Mısır’a Giden Türkler, Karşılaştıkları Bir Adamın “Yavaş Yavaş Mansur Yavaş” Sloganıyla Şaşkınlık Yaşadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.04.2025 - 13:59

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Mısır’a giden iki Türk kadın, karşıdan karşıya geçerken onlara yardımcı olmak isteyen bir adamla sohbetlerini paylaşınca sosyal medyada etkileşimlerin odağı oldu. Kadınlar kendilerini anı olsun diye video kaydına alırken yaşananlar kayda yansıdı. Mısırlı amcamız nereli olduklarını sorunca Türk olduklarını öğrenmiş ve “Yavaş, yavaş, Mansur Yavaş” demişti. Gelin o anları birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Aslında Mısır’da epey yaygın bir tekerlemeymiş bu cümle.

Aslında Mısır’da epey yaygın bir tekerlemeymiş bu cümle.

İlk olarak, “Yavaş, yavaş, Hasan Şaş” olarak söyleyenler oluyormuş. Şimdiyse Mansur Yavaş’ı da öğrenmişler. Biz de videonun yorumlarında buluşanların yalancısıyız. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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