Mısır’a Giden Türkler, Karşılaştıkları Bir Adamın “Yavaş Yavaş Mansur Yavaş” Sloganıyla Şaşkınlık Yaşadı

Mısır’a giden iki Türk kadın, karşıdan karşıya geçerken onlara yardımcı olmak isteyen bir adamla sohbetlerini paylaşınca sosyal medyada etkileşimlerin odağı oldu. Kadınlar kendilerini anı olsun diye video kaydına alırken yaşananlar kayda yansıdı. Mısırlı amcamız nereli olduklarını sorunca Türk olduklarını öğrenmiş ve “Yavaş, yavaş, Mansur Yavaş” demişti. Gelin o anları birlikte izleyelim!