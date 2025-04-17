Yetenek Dediğin! Ferdi Tayfur’un “İçim Yanar” Şarkısını Türk Rock Gruplarının Tarzıyla Yorumladı

İsa Özkocaman adlı müzisyen, sosyal medya hesaplarından Rock müziğe dair ürettiği içerikleriyle beğenileri topluyor. Şimdiyse geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Ferdi Tayfur’un meşhur parçası İçim Yanar’ı ele aldı. Manga, Mor ve Ötesi, Athena ve Duman’ın tarzlarıyla İçim Yanar’ı yeniden söyledi. Ortaya çıkan dört farklı sonuç da kulaklarımızın pasını sildi. Gelin bir de birlikte dinleyelim! Bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz?
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İşte o anlar 👇
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İzleyiciler en çok Manga versiyonunu beğendiklerini dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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