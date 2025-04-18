İndirim Günleri Başlıyor! 19 Nisan - 26 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 Nisan - 26 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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19 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 295 TL
Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 209,50 TL
Eti Ahenk Gurme Gofret 50 gr 16 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;
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Bitmeden Al!
24 Nisan 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Onvo QLED HD Google TV 84.999 TL
Beyaz Eşya
Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.999 TL
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360 Derece Döner Kahvaltılık 199 TL
4+1 Merdiven 749 TL
Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
Oyuncak Piknik Seti 149 TL
Gıda ürünleri
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Gıda ve hijyen ürünleri
OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL
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Bellina 125cc Motosiklet 2024 Seri 49.900 TL
Chef's Pro Krep Tava 299 TL
Katlanabilir Su Kovası 189 TL
Ana Kucağı 849 TL
20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL
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Çocuk Odası Kitaplık 875 TL
ŞOK 19 Nisan ile 26 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Kreuzer Hando Şarjlı Led El Feneri 399 TL,
Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL,
Haftanın fırsatları
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