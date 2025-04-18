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İndirim Günleri Başlıyor! 19 Nisan - 26 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 19 Nisan - 26 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 18:47

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 Nisan - 26 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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19 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 295 TL

Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 295 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65,50 TL

  • Birşah Süt 1 Litre 30 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 135 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 129,50 TL

  • Milkten Tereyağı 1 Kg 309 TL

  • Namet Dana Sucuk 280 gr 128,50 TL

  • Dondurulmuş Poşetli Bütün Piliç 79,50 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 52,50 TL

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 79,50 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 90 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 209,50 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 209,50 TL

  • Zeo Riviera Zeytinyağı 2 Litre 349 TL

  • Zeo Sızma Zeytinyağı 1 Litre 194 TL

  • Çokça Garnitür 560 gr 24,50 TL

  • Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 1 Kg 45 TL

  • Çerezya İthal Dokata Çekirdek 400 gr 49,50 Tl

  • Obsesso Soğuk Kahve 250 ml 35 TL

  • 7Days Çikolata Dolgulu Kruvasan 60 gr 24,50 TL

  • Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 60 gr 19,50 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 109,50 TL

  • Emotion / Fa / Blade Roll On 50 ml 69,90 TL

Eti Ahenk Gurme Gofret 50 gr 16 TL

Eti Ahenk Gurme Gofret 50 gr 16 TL

  • Eti Cin Bisküvi 13x25 gr 36,75 TL

  • Eti Tartini Frambuazlı Turta 114 gr 25 TL

  • Eti Paykek Şekl-i Şahane Çikolata Soslu Fındıklı Kek 285 gr 65 TL

  • Benim'O Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 gr 60 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 gr 89,50 TL

  • Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 42 TL

  • Eti Süt Burger 35 gr 11 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;

  • Tambol Anetp Fıstıklı Çikolata 100 gr 75 TL

  • Tambol Çikolata 50 TL

  • Tambol Çikolata Badem Krokan Dolgulu 100 gr 55 TL

  • Papia Bio Care / Inova 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li 95 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

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Bitmeden Al!

Bitmeden Al!

24 Nisan 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

Onvo QLED HD Google TV 84.999 TL

Onvo QLED HD Google TV 84.999 TL

  • Onvo 85' Frameless Ultra QLED HD Google Tv 45.899 TL

  • Onvo 43' Full HD Android 13 Smart Led Tv 8.499 TL

  • Philips 55' 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 26.999 TL

  • Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.999 TL

  • Piranha 7880 Kablosuz Hoparlör 549 TL

  • Mipo M59 Cep Telefonu 6.999 TL

Beyaz Eşya

Beyaz Eşya

Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.999 TL

Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.999 TL

  • English Home Cam Demlikli Plastik Çay Makinesi 1.399 TL

  • Pierre Cardin Çelik Kettle 649 TL

  • Arzum El Blender Seti 1.799 TL

  • English Home Çıkarılabilir Plakalı Tost Makinesi 1.799 TL

  • Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 999 TL

  • Kiwi Elektrikli Cezve 279 TL

  • Kiwi Şarjlı Su Pompası 149 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 279 TL

  • Aprilla Saç Kurutma Makinesi 599 TL

  • Aprilla Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 849 TL

  • Sinbo Dijital Baskül 239 TL

  • Fantom Carbon Dik Süpürge 1.549 TL

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360 Derece Döner Kahvaltılık 199 TL

360 Derece Döner Kahvaltılık 199 TL

  • Nehir Porselen Kase 55 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 4'lü 99,50 TL

  • Paşabahçe Echo Su Bardağı 3'lü 74,50 TL

  • Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 3'lü 79,50 TL

  • Borosilikat Kupa 3'lü 84,50 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Kare Kavanoz 370 ml 79,50 TL

  • Borosilikat Çay Bardağı 6'lı 169 TL

  • Sprey Yağlık 100 ml 64,50 TL

  • Desenli Matara 750 cc 55 TL

  • Bulaşık Süngeri Askısı 20 TL

  • Saklama Kabı Seti 2'li 99,50 TL

  • Süzgeç 3'lü 159 TL

  • Pratik Basmalı Rondo 1500 ml 219 TL

  • Erzak Kabı 79,50 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

4+1 Merdiven 749 TL

4+1 Merdiven 749 TL

  • Roboom PP Büyük Boy Valiz 879 TL

  • Roboom PP Orta Boy Valiz 759 TL

  • Roboom PP Kabin Boy Valiz 689 TL

  • Casati Tavan Boyası 17,5 kg 449 TL

  • Casat Tavan Boyası 10 kg 279 TL

  • Casati Silikonlu Plastik Duvar Boyası 399 TL

  • Casati Panel Kapı Boyası 599 TL

  • 12 Gözlü Slim Organizer 129 TL

  • 14' Takım Çantası 189 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
  • APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

Oyuncak Piknik Seti 149 TL

Oyuncak Piknik Seti 149 TL

  • Oyuncak Çekçekli Market Arabası 289 TL

  • Oyuncak Mini Puset 129 TL

  • Oyuncak Bultak Kaplumbağa 119 TL

  • Oyuncak Mikser ve Kahve Makinesi 99,50 TL

  • Oyuncak Pilli Süpürge 399 TL

  • Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları 139 TL

  • Oyuncak Tren Seti 249 TL

  • Oyuncak Şirin Davul 99,50 TL

  • Oyun Hamurlu Kuaför Seti 99,50 TL

  • Oyuncak Güzellik Seti Fön Makineli 219 TL

  • Oyuncak Batman Oto Taşıyıcı Araç 169 TL

  • Çantalı Boyama Kitabı 39,50 TL

  • Tetris Denge Oyunu 99,50 TL

  • Oyuncak Yumuşak Atış Silah 319 TL

  • Oyuncak Spor Arabalar 129 TL

  • Kutu Oyunu Bil Bakalım 149 TL

  • Kutu Oyunu Megapoly Junior 149 TL

  • Oyuncak Dino Kepçe 79,50 TL

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Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
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Gıda ve hijyen ürünleri

Gıda ve hijyen ürünleri

Günün fırsatları için tıklayın.

25 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL

OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL

  • Tapo 360 Derece Hareketli Wi-fi Güvenlik Kamerası 799 TL

  • Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL

  • Keysmart Mini Buzdolabı 5.990 TL

  • SENNA 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 21.990 TL

  • LG 55' 4K Ultra HD Nanocell Tv 29.900 TL

  • Kaan 7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 16.900 TL

  • Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 10.990 TL

  • Philips Süpürge FC9330/07 6.190 TL

  • Philips Airfryer HD9650/90 4.290 TL

  • Fakir Alina Clean Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.450 TL

  • Philips Azur Buharlı Ütü 2.190 TL

  • Range Epilasyon Aleti 399 TL

  • Rexon Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 445 TL

  • Şarjlı Doğrayıcı 299 TL

  • Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 299 TL

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Bellina 125cc Motosiklet 2024 Seri 49.900 TL

Bellina 125cc Motosiklet 2024 Seri 49.900 TL

  • Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL

  • RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.900 TL

Chef's Pro Krep Tava 299 TL

Chef's Pro Krep Tava 299 TL

  • Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL

  • Wok Tava 149 TL

  • Cam Salata Kasesi 129 TL

  • Tencere Seti 1.490 TL

  • Mutfak Bıçağı 59 TL

  • Renkli Desenli Cam Tepsi 79 TL

  • Çok Amaçlı Cam Kase 32,50 TL

  • Kahve Yanı Bardak 219 TL

  • Timeless Çay Bardağı 249 TL

  • Diamond Su Bardağı 199 TL

Günün fırsatları burada.

  • Diamond Meşrubat Bardağı 159 TL

  • Mini Kase 99 TL

  • Rose Kapaklı Kavanoz (550 cc) 25 TL

  • Rose Kapaklı Kavanoz (1050 cc) 35 TL

  • Silikon Mutfak Gereçleri 22,50 TL

  • Bardaklı Başucu Sürahisi 109 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 99 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 79 TL

  • Süzgeçli Kesim Panosu 45 TL

  • Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 199 TL

Katlanabilir Su Kovası 189 TL

Katlanabilir Su Kovası 189 TL

  • Katlanabilir Maşrapa 69 TL

  • Katlanabilir Bebek Küveti 519 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 299 TL

  • Bebek Küvet Filesi 49,50 TL

  • Silikon Bölmeli Mama Tabağı 499 TL

  • Silikon Mama Önlüğü 249 TL

  • Silikon Diş Kaşıyıcı 99 TL

  • Silikon Mama Kaşığı 109 TL

  • Bebek Alıştırma Klozeti 449 TL

  • Biberon Fırçası 17,50 TL

  • Cam Rende 39 TL

  • Uzun Mama Kaşığı 109 TL

  • Silikon Alıştırma Bardağı 49 TL

  • Tritan Matara 109 TL

  • Çocuk Çatal Kaşık Seti 119 TL

  • Saplı Dikdörtgen Sepet 55 TL

  • Deri Desenli Sepet (2,9 L) 45 TL

  • Deri Desenli Sepet (1,9 L) 35 TL

  • Renkli Çocuk Askı Seti 39 TL

  • Mandal Çeşitleri 33,50 TL

  • Kapaklı Kutu 129 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 27,50 TL

  • Klozet Taburesi 149 TL

  • Deterjan Hazneli Spreyli Camsil 109 TL

Ana Kucağı 849 TL

Ana Kucağı 849 TL

  • Anne Bebek Çanta 649 TL

  • Bebek Kanguru 349 TL

  • Gece & Gündüz Biberon 149 TL

  • Silver Biberon 199 TL

  • Ortodontik Silikon Emzik Gece & Gündüz 129 TL

  • Aktivite Minderi 319 TL

  • Biberon Kurutucu 49 TL

  • Bebek Köşe Koruyucu 69 TL

  • Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti 149 TL

  • Bebek Mama Önlüğü 69 TL

  • Baskılı Bebek Body 81,50 TL

  • Tekli Bebek Body 79 TL

  • Cam Biberon Seti 159 TL

  • Mini Cam Alıştırma Bardağı 59,50 TL

  • Emzik Kutusu 42,50 TL

  • Pipetli Bardak 139 TL

  • Akıtmaz Kulplu Bardak 109 TL

  • Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL

  • Meyve Süzgeci 62,50 TL

  • Bebek Nevresim Seti 229 TL

  • Bebek Penye Lastikli Çarşaf 99 TL

  • Bebek Alez 99 TL

  • Keçe Anne Bebek Çanta 75 TL

  • Bebek Yastık Kılıfı 59 TL

  • Bebek Dolgulu Kırlent 59 TL

  • Bebek Alt Açma Organizeri 119 TL

  • Bebek Ağız Mendili 39,50 TL

  • Deluxe Large Kutu 139 TL

  • Deluxe Large Hurç 69 TL

  • Deluxe Mini Kutu 89 TL

  • Deluxe Midi Kutu 109 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL

  • Vakumlu Hurç 119 TL

  • Dora Yumak 79 TL

  • Madame Coton Yumak 109 TL

  • Madame Petite Yumak 109 TL

  • İğneye İplik Geçirme Aparatı 35 TL

  • Yazma İpliği (20 g) 12,50 TL

  • Yazma İpliği (100 g) 44,50 TL

  • Penye Şal 79 TL

  • Flamlı Eşarp 79 TL

  • Yazma 79 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 59 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 44,50 TL

20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

  • 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

  • Bisiklet Tekerlek Işığı 49 TL

  • Püsküllü Çocuk Bisiklet Elciği 99 TL

  • Çocuk Bisiklet Zili 79 TL

  • Çocuk Bisiklet Kornası 99 TL

  • Çocuk Bisikleti Sepeti 149 TL

  • Dizlik/Dirseklik Koruyucu Set 109 TL

  • Çocuk Kaskı 249 TL

  • 3D Yapboz Geometrik Şekiller 159 TL

  • Akıllı Şekiller 169 TL

  • Renkli Geometrik Şekiller 159 TL

  • Tak Çak 129 TL

  • Koordinasyon Oyunu 249 TL

  • Ahşap Bultak Yapboz 49 TL

  • Oyuncak Hava Araçları 99 TL

  • Bebek Fotoğraf Albümü 79 TL

  • Oyuncak Montessori Kirpi 169 TL

  • Eğitici Aktivite Masası 499 TL

  • Aktiviteli İlk Adım Arabam 449 TL

  • Çocuk Odası Duvar Sticker Seti 109 TL

  • Hikaye Kitapları 39 TL

  • Sesli İngilizce Kelime Öğretim Seti 279 TL

  • Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 2-4 Yaş 239 TL

  • Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 79 TL

  • İlk Kitaplarım 19,50 TL

  • Çocuk Odası Kitaplık 875 TL

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Çocuk Odası Kitaplık 875 TL

Çocuk Odası Kitaplık 875 TL

  • Bebeğimin İlk Zeka Kartları 89 TL

  • Bebeğime İlk 100 Soru 89 TL

  • Tummy Time Zeka Kartları 129 TL

  • Manyetik Figürler 59 TL

  • Eğitici Hikaye Kitabı 799 TL

  • Sulu Oyun Matı 249 TL

  • Tablet Oyun Seti 139 TL

  • Eğitici Denge Kulesi 189 TL

  • Eğitici Kule 99 TL

  • Çıngıraklı Soft Top 99 TL

  • Oyuncak Bultak Küp 89 TL

  • Sevimli Ördek-Eğlenceli Halkalar Yuvarlanma Kulesi 109 TL

  • Çıngıraklı Yürüyüş Arkadaşım 119 TL

  • Ksilofonlu Bultak Araba 259 TL

  • Baby Çek Çek Köpek 599 TL

  • Mama Sandalye Oyuncağı Direksiyon 599 TL

  • Basmalı Tren Lokomotif 159 TL

  • Bebek Çıngırak Çeşitleri 89 TL

  • Oyuncak Pelüş Tavşan 359 TL

  • Yumurta Eşleştirme Oyunu 109 TL

  • Oyuncak İlk Televizyonum 499 TL

  • Bebek Tenis Raketi 299 TL

  • Oyuncak İlk Arabam 99 TL

  • Parmak Kukla 59 TL

  • El Kuklası 59 TL

  • Kurmalı Banyo Oyuncakları 89 TL

  • Oyuncak Sevimli Basmalı Hayvanlar 69 TL

  • Çek-Bırak Eğlenceli Otobüs 69 TL

  • Oyuncak Top Kule 89 TL

  • Banyo Oyuncakları 59 TL

  • Hışırtılı Bez Kitap 59 TL

ŞOK 19 Nisan ile 26 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Kreuzer Hando Şarjlı Led El Feneri 399 TL,

Kreuzer Hando Şarjlı Led El Feneri 399 TL,

  • Mikado Cube Led Işıklı Speaker Hoparlör 499 TL,

  • Ledolet Mantar Masa Lambası 249 TL, 

  • Kamp Lambası 169 TL, 

  • Desenli Pompalı Termos 299 TL, 

  • 1 litre Termos 149 TL,

  • Katlanır Piknik Seti 399 TL,

  • Piknik Sepeti 299 TL, 

  • Pipetli Bardak 25 TL, 

  • Küçük Çiftli Bardak 75 TL, 

  • Kek Börek Borcam Taşıma Kabı 100 TL, 

  • Piknik Seti 149 TL, 

  • 2 Katlı Piknik Seti 279 TL, 

  • 3 Katlı Beslenme Kutusu 149 TL, 

  • 2 kg Bio Mangal Kömürü 129 TL, 

  • XL Kamp Sandalyesi 699 TL,

  • Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL,

  • Kamp Taburesi 99,95 TL, 

  • Kamp Sandalyesi 289 TL, 

  • Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL, 

  • Plaj / Piknik Sandalyesi 299 TL, 

  • Desenli Plaj Sandalyesi 329 TL

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL,

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL,

  • Kidzy 20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL, 

  • Altıs Voleybol / Futbol / Basketbol Topu 179 TL,

  • Jakarlı Plaj Havlusu 149 TL, 

  • Peştamal 89,95 TL, 

  • Viskon Peştamal 139 TL,

  • Pamuk Peştamal 169 TL

  • File Plaj Çantası 199 TL, 

  • Jüt Plaj Çantası 199 TL, 

  • Nakışlı Kumaş Plaj Çantası 199 TL, 

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası 159 TL, 

  • Fileli Termos Plaj Çantası 229 TL, 

  • Kullan At Piknik Örtüsü 50 TL, 

  • Minder 50 TL, 

  • Zamanın Ötesinde Klasik Kitap Çeşiteri 59,95 TL,

  • 4'lü Seyahat Seti 75 TL,

  • LUXIN markalı Büyük Boy ABS Valiz 799 TL, 

  • Orta Boy ABS Valiz 699 TL,

  • Kabin Boy ABS Valiz 599 TL

Haftanın fırsatları

Haftanın fırsatları
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Atıştırmalık çeşitleri

Atıştırmalık çeşitleri

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Ne alırsan 50 TL

Ne alırsan 50 TL

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Haftanın win ürünleri

Haftanın win ürünleri

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