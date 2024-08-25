Huzurunu Kim Kaçırıyor?
Huzurunu Kim Kaçırıyor?
Huzur, yaşamımızın en değerli hazinelerinden biridir. Ancak, bazen farkında olmadan bazı kişiler ya da durumlar bu huzuru zedeler. Peki, senin huzurunu kim kaçırıyor?
Haydi öğrenelim!
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1. Kendini en çok ne zaman stres altında hissedersin?
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2. Birisi sana haksızlık yaptığında nasıl tepki verirsin?
3. Hayatında en çok kim seni eleştirir?
4. Bir hata yaptığında nasıl hissedersin?
5. Kendini en rahat hissettiğin yer neresi?
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6. Başkaları seninle ilgili ne düşündüğünde en çok endişelenirsin?
7. Kendine en sık hangi soruyu sorarsın?
8. Hayatındaki en büyük baskı kaynağı nedir?
9. Birisi seni üzdüğünde nasıl hissedersin?
10. Kendini hangi durumlarda huzursuz hissedersin?
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İş/okul stresi yüzünden huzursuzluk yaşıyorsun!
Ailen senin huzurunu kaçırıyor!
Sosyal çevren ve arkadaşların huzurunu kaçırıyor!
Kendi iç sesin huzurunu kaçırıyor!
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