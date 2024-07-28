Yalnızlık Sana İyi Geliyor mu?
Yalnızlık Sana İyi Geliyor mu?
Yalnızlık bazıları için bir ihtiyaç, bazıları içinse zorlu bir süreç olabilir. Peki, yalnızlık sana iyi geliyor mu?
Haydi teste!
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1. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
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2. Kendini yalnız hissettiğinde ne yaparsın?
3. Hafta sonlarını nasıl geçiriyorsun?
4. Yalnızken en çok neyi düşünürsün?
5. Kalabalık bir ortamda nasıl hissedersin?
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6. Uzun süre yalnız kalmak seni nasıl etkiler?
7. Arkadaşlarınla ne sıklıkla görüşürsün?
8. Yalnız seyahat etmeyi sever misin?
9. Yalnız kaldığında kendini daha iyi tanıdığını düşünüyor musun?
10. Yalnızlık seni daha yaratıcı yapar mı?
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Yalnızlık sana çok iyi geliyor!
Yalnızlık sana iyi geliyor!
Yalnızlık seni çok etkilemiyor
Yalnızlık sana iyi gelmiyor!
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