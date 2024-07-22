Kararlarını Hangi Burç Gibi Alıyorsun?
Kararlarını Hangi Burç Gibi Alıyorsun?
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1. Bir sorunla karşılaştığında ilk olarak ne yaparsın?
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2. Bir karar verirken en çok neye dikkat edersin?
3. Risk almayı sever misin?
4. Bir arkadaşın sana fikir danıştığında nasıl yardımcı olursun?
5. Kararlarını genellikle nasıl alırsın?
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6. İş hayatında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
7. Bir kriz anında nasıl tepki verirsin?
8. Bir işte başarısız olduğunda ne yaparsın?
9. Bir kararın sonucundan memnun kalmadığında nasıl hissedersin?
Koç!
Boğa!
İkizler!
Yengeç!
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