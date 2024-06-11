Hangi Burç Senin Hayatının Aşkını Temsil Ediyor?
Hangi Burç Senin Hayatının Aşkını Temsil Ediyor?
Senin aşkın hangi burç olmalı? Öğrenmeye hazır mısın?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. İdeal bir ilişkide senin için en önemli olan özellik hangisidir?
4. Bir ilişkide en çok hangi davranış sana güven verir?
5. Hangi tür ilişkiden en çok hoşlanırsın?
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6. İlişkide seni en çok rahatsız eden şey nedir?
7. Senin için ideal buluşma aşağıdakilerden hangisidir?
8. Aşık olduğunuzda nasıl olursunuz?
9. Hangi renk senin ruhunu yansıtıyor?
10. Kıskançlığını puanla! (1=en az, 4=en çok)
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Kova veya Yay
Aslan veya Yengeç
Balık veya Boğa
İkizler veya Terazi
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