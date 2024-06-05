Aşk Haritası: Sen Nasıl Bir Aşıksın?
Aşk Haritası: Sen Nasıl Bir Aşıksın?
Aşk, herkes için farklı bir anlama gelebilir. Bu test, romantik ilişkilere ve aşkın çeşitli yönlerine odaklanarak, senin aşk tarzını keşfetmene yardımcı olacak!
Haydi teste!
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1. İlk buluşmada ne tür bir etkinlik tercih edersiniz?
2. Bir ilişkide size en önemli olan şey nedir?
3. Sevdiğiniz kişiyle vakit geçirmeyi tercih ettiğiniz yer neresidir?
4. Aşık olduğunuzda duygusal tepkileriniz nasıl olur?
5. Sevdiğiniz kişiye hediye alırken ne tür şeyler tercih edersiniz?
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6. İlişkinizde hangi tür iletişimi tercih edersiniz?
7. Aşkınızı ifade etmenin en iyi yolu sizce nedir?
8. İlişkilerde size göre en büyük zorluk nedir?
9. İlişkinizin ilerlemesinde sizin için en önemli olan şey nedir?
10. İlişkinizdeki çatışmalarla nasıl başa çıkmayı tercih edersiniz?
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Romantik Aşık
Macera Dolu Aşık
Duygusal ve Derinlik Arayan Aşık
Eğlenceli ve Neşeli Aşık
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