Aşk hayatınızı bir bilim kurgu veya gerilim filmine benzetmek ne kadar da ilginç, değil mi? Ancak, sizin ilişkiniz tam da böyle; adeta bir sinema filmi gibi. Macera, heyecan ve beklenmedik olaylarla dolu, her yeni günü bir sonraki sahnenin ne olacağını merakla beklediğiniz bir film gibi.İlişkinizdeki her an, bir bilim kurgu filmindeki gibi fantastik ve beklenmedik olaylarla dolu. Belki bir gün, bir uzay gemisinde galaksiler arası bir yolculuğa çıkıyorsunuz, belki de bir zaman makinesiyle geçmişe veya geleceğe doğru bir seyahate. Her anı heyecanla dolu, sürprizlerle ve maceralarla örülü bir aşk hikayesi yaşıyorsunuz.Ya da belki de ilişkiniz bir gerilim filmi gibi. Her anında bir gizem, bir sır, bir bilmece var. İlişkinizin her yeni günü, bir sonraki sahnenin ne olacağını merakla beklediğiniz bir film gibi. Her anı, bir sonraki adımın ne olacağını tahmin etmeye çalışırken yaşadığınız heyecan ve adrenalinle dolu.İşte tam da bu yüzden, ilişkiniz bir film gibi. Her gün yeni bir sahne, her an yeni bir heyecan, her dakika yeni bir macera. Ve tıpkı bir filmde olduğu gibi, sonunu merakla bekliyorsunuz. Belki bir gün, bu filmi birlikte izlemek için bir sinema salonunda buluşuruz. Kim bilir?