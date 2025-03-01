Cenk Tosun, Fenerbahçe'den Ayrılıyor Japonya'ya Gidiyor

Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer yaşanmıştı. Milli oyuncu Cenk, ani bir kararla Fenerbahçe'ye imza attı. Ancak Cenk istediği süreyi bir türlü bulamadı. En-Nesyri, Dzeko ve son olarak Talisca'nın gelişi forma şansını hayli zora soktu. Cenk de bu gelişmelerin ardından sürpriz bir transfere imza atmak üzere.