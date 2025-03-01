Cenk Tosun, Fenerbahçe'den Ayrılıyor Japonya'ya Gidiyor
Cenk Tosun, Fenerbahçe'den Ayrılıyor Japonya'ya Gidiyor
Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer yaşanmıştı. Milli oyuncu Cenk, ani bir kararla Fenerbahçe'ye imza attı. Ancak Cenk istediği süreyi bir türlü bulamadı. En-Nesyri, Dzeko ve son olarak Talisca'nın gelişi forma şansını hayli zora soktu. Cenk de bu gelişmelerin ardından sürpriz bir transfere imza atmak üzere.
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Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Cenk Tosun sürpriz bir transfere imza atmak üzere.
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Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Cenk için yeni gelişmeler yaşanıyor.
Cenk Tosun'un Japonya'dan talibi de belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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