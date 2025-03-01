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Cenk Tosun, Fenerbahçe'den Ayrılıyor Japonya'ya Gidiyor

Cenk Tosun, Fenerbahçe'den Ayrılıyor Japonya'ya Gidiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 21:44

Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer yaşanmıştı. Milli oyuncu Cenk, ani bir kararla Fenerbahçe'ye imza attı. Ancak Cenk istediği süreyi bir türlü bulamadı. En-Nesyri, Dzeko ve son olarak Talisca'nın gelişi forma şansını hayli zora soktu. Cenk de bu gelişmelerin ardından sürpriz bir transfere imza atmak üzere.

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Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Cenk Tosun sürpriz bir transfere imza atmak üzere.

Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Cenk Tosun sürpriz bir transfere imza atmak üzere.

Sezon başı Fenerbahçe'ye Beşiktaş'tan gelen Cenk Tosun, Mourinho'dan övgüler alsa da dakika almayı başaramıyor. İstediği forma şansını bulmakta güçlük çeken Cenk de ayrılmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Cenk için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Cenk için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Milli futbolcunun son hamlesi büyük şaşkınlık yarattı. Takımdan ayrılma isteğini menajerine ileten deneyimli oyuncu, yeni sezon için geleceğini şekillendirmeye başladı. Bu süreçte Japonya’dan bir kulüp, Cenk Tosun’u transfer listesine alarak harekete geçti.

Cenk Tosun'un Japonya'dan talibi de belli oldu.

Cenk Tosun'un Japonya'dan talibi de belli oldu.

Cenk Tosun'un Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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