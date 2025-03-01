Ryan Babel, Galatasaray ve Fenerbahçe İçin Hakem İtirafında Bulundu

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetiyle ilgili Ryan Babel'den de yeni itiraflar geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Babel, derbide rekabetteki hakem etkisinden bahsetti. Babel, hakemlerin Fenerbahçe lehine kararlar verdiğini ima etti. Babel, 'Fenerbahçe ile oynarken hem Fenerbahçe'yi hem de hakemi yenmek zorundasınız.' dedi. Babel, Galatasaray'ın hakemlerle ilgili durumuna da değindi.