Ryan Babel, Galatasaray ve Fenerbahçe İçin Hakem İtirafında Bulundu
Ryan Babel, Galatasaray ve Fenerbahçe İçin Hakem İtirafında Bulundu
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetiyle ilgili Ryan Babel'den de yeni itiraflar geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Babel, derbide rekabetteki hakem etkisinden bahsetti. Babel, hakemlerin Fenerbahçe lehine kararlar verdiğini ima etti. Babel, 'Fenerbahçe ile oynarken hem Fenerbahçe'yi hem de hakemi yenmek zorundasınız.' dedi. Babel, Galatasaray'ın hakemlerle ilgili durumuna da değindi.
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Ryan Babel, iki takım arasındaki rekabette hakem etkisine değindi.
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Babel bazı zamanlarda şanslı olduklarını da kendileri adına yapılan hakem hatasıyla dile getirdi.
Babel, "Kazanmak için gerçekten daha iyi olmak zorundasınız." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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