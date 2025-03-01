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Ryan Babel, Galatasaray ve Fenerbahçe İçin Hakem İtirafında Bulundu

Ryan Babel, Galatasaray ve Fenerbahçe İçin Hakem İtirafında Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 17:33

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetiyle ilgili Ryan Babel'den de yeni itiraflar geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Babel, derbide rekabetteki hakem etkisinden bahsetti. Babel, hakemlerin Fenerbahçe lehine kararlar verdiğini ima etti. Babel, 'Fenerbahçe ile oynarken hem Fenerbahçe'yi hem de hakemi yenmek zorundasınız.' dedi. Babel, Galatasaray'ın hakemlerle ilgili durumuna da değindi.

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Ryan Babel, iki takım arasındaki rekabette hakem etkisine değindi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Ryan Babel, iki takım arasındaki rekabette hakem etkisine değindi.

Babel, hakemlerin özellikle Fenerbahçe maçlarında Galatasaray aleyhine tutumunu eleştirdi. Babel, 'Fenerbahçe ile oynarken hem Fenerbahçe'yi hem de hakemi yenmek zorundasınız.' dedi.

Babel bazı zamanlarda şanslı olduklarını da kendileri adına yapılan hakem hatasıyla dile getirdi.

Babel bazı zamanlarda şanslı olduklarını da kendileri adına yapılan hakem hatasıyla dile getirdi.

Babel, 'Galatasaray'da oynarken bazı maçları kazanırdık. Biliyordum ki: 'Bugün şanslıydık çünkü hakem bize yardım etti'.' dedi.

Babel, "Kazanmak için gerçekten daha iyi olmak zorundasınız." dedi.

Babel, "Kazanmak için gerçekten daha iyi olmak zorundasınız." dedi.

Hakemlerle ilgili suçlamalarını sürdüren Babel, 'Çünkü aksi takdirde bu hakemler neler yapar...' sözleriyle dikkat çekti. Babel'in birlikte program yaptığı Obi Mikel, durumu mizahi bir dille değerlendirdi. 'Bunları o söylüyor ben değil' diyerek Babel’in ifadelerini esprili bir dille geçiştirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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